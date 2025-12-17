我是廣告 請繼續往下閱讀

瀰漫著金屬加熱氣味的夏日早晨，位在大甲工業區的一心工業工廠，年輕的業務邱玟儒站在廠房門口，看著師傅們熟練地旋轉車架、調整角度，焊槍亮起時發出的白光在空氣中跳躍，那份職人精神，自他從小陪著父親在工廠奔波時，便深深烙印在記憶裡。成立於1978年的一心工業，早年承接的是國外品牌的焊接與金屬加工訂單，當時的臺灣尚未出現「精品手工車架」這樣的分眾市場，但憑著扎實的手藝與穩定品質，一心逐漸被歐美高端玩家注意到，產品甚至被視為工藝收藏品。然而近五年全球自行車市場受到疫情需求暴漲與後疫情去庫存的劇烈波動，加上中國供應鏈低價搶占市場，使得高端手工車架雖有特色，但卻更依賴品牌客戶的穩定合作，如何找到真正的客人，成為拓展客戶首要面對的問題。「過去每天進來幾十封來自世界各地的詢問信，需要逐一確認買家身分、需求、規格等面向，在跨時區往返三、四封信後，才發現對方只是想買一支車架，出貨量根本不達MOQ(Minimum Order Quantity最小訂購量)，那並不是我們的商業對象，可還是得花大量時間確認。」玟儒說道，打造出世界級的產品卻要站在街角叫賣，是他們難以言喻的無力感。在「數位轉型」、「自動化工廠」充斥市場當下，多數連資訊人力都缺乏的自行車產業環境中，這樣的解決方案常常是遙不可及，傳統產業並不是不願意改變，而是擔心浪費力氣，害怕投資的時間與金錢，最後換來的卻是無法符合需求，用不下去的系統。臨界數位與資策會進場時，並未要求一心工業推翻流程，而是從核心需求切入，釐清業務流程、辨識痛點，並將規格有系統地放上平台。而平台上的AI ChatBot就像個小幫手，能引導買家逐步釐清包含訂購量、需求及規格等細節，讓真正需要人工對接的客戶，已經是被篩選過、極具合作可能性的對象。玟儒最難忘的經驗是在中秋連假後的早晨，他已經做好要處理一堆雜亂詢問信件的心理準備，然而點開信箱，裡面僅靜靜地躺著六封來自國際買家的信，這些買家不只清楚自己需要什麼，也明確標示出合作的可能性。玟儒形容「那六封的價值，遠比以前四、五十封不確定的信大太多了。」，就像是過去散落在世界各地有興趣的潛在買家，突然之間被手電筒照亮，把他們引導到一心工業的門口。平台留下的數位足跡，更讓工廠得以提前看見下一季度的市場趨勢。一心工業的數位轉型之所以能夠成功，不是倚賴複雜的技術導入，而是從核心需求下手，讓真正買家能更容易找到他們，並快速與他們對接。數位轉型不需要一開始就推翻一切，只要把企業的價值以更清晰、更容易被世界看見的方式呈現，就能創造巨大的改變。一心工業累積四十年的精湛技藝，正因為這場恰到好處的數位旅程，有了更多被世界看見的機會。