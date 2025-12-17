我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗今（17日）在臨時國會後被問及目前陷入冷戰狀態的日中關係，她強調日方對於包括領袖層級在內的各個層級進行對話持開放態度，並未關閉對話的大門。對於中國遊客數量下滑，她則表示，日本民眾在年底選擇國內旅遊的數量相當多。根據日本政府觀光局數據顯示，11月從中國來日本的遊客為56萬2600人，與去年同期相比，增幅為3%，相較先前一直維持在10%以上的成長幅度大幅縮小，相較於10月的71萬人次也有所下滑。很可能是受到中國政府呼籲民眾避免赴日旅遊的影響。由於中國當局對高市在國會中有關「台灣有事」及「存立危機事態」的相關答辯感到不滿，目前已採取呼籲中國民眾暫緩赴日旅遊等對抗措施。對此，高市早苗表示，「我們將密切關注包括這系列措施所帶來的影響在內的各種狀況，並會做出妥善應對。」此外，針對中國反制措施對日本國內觀光業的影響，高市強調，「據我所知，年末會有相當多的民眾選擇在國內旅遊。日本人到日本各地旅行非常重要；同時，我們也會致力於推廣，吸引來自各個不同國家的遊客造訪日本。」