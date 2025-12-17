南韓演藝圈近日爆出非法醫療風波，男團SHINee的成員Key坦承確實與人稱「注射阿姨」的李姓女子有過往來，接受對方打點滴的治療，但不知注射阿姨沒有執照；Key為此退出2檔節目，全面暫停演藝活動。而SHINee的隊長溫流日前也被發現，曾送過簽名專輯給注射阿姨，因此遭到撻伐，但溫流否認接受對方治療，強調只有去做皮膚保養而已。
SHINee隊長溫流曾送過專輯 簽名向注射阿姨道謝
注射阿姨非法幫藝人打針的行為違反醫療法，此事曝光後，注射阿姨被爆料和SHINee的Key很親近，還有人發現她的IG曾PO過一張溫流親自簽名、送給她的專輯。上頭文字寫道，「OO姐，妳教了我怎麼說話、怎麼過生活，謝謝妳成為我的森林。雖然講這些有點害羞，但就先忍耐一下，謝謝妳。」
專輯上的道謝字樣，讓外界認為注射阿姨與溫流同樣關係匪淺，溫流也很可能有接受過她的非法治療。但溫流的經紀公司Griffin Entertainment早在11日就發出聲明回應，表示溫流是在2022年4月透過熟人的介紹，才首次去了注射阿姨（聲明中稱A某）當時任職的新沙洞醫院就診。
溫流公司否認非法醫療 強調只去做了皮膚管理
公司表示，溫流當時去看診的目的只是為了做皮膚管理，也就是所謂的美容。他送給A某簽名專輯，僅僅是為了表達對診療的謝意， 「本公司對於與所屬藝人相關的不實言論被無端擴大與二次傳播，感到深切遺憾。希望不要再有更多的揣測產生，本公司今後也會為了保護藝人的名譽與權益全力以赴。」
Key捲入非法醫療爭議 已全面暫停演藝活動
對比今日Key發出的聲明，溫流公司所說的「熟人」，很可能就是Key。Key日前在進行巡演，所以沒有馬上針對此事作出回應，如今爭議持續延燒，他已宣布退出在tvN播出的《驚人的星期六》與在MBC播出的《我獨自生活》2檔固定出演的綜藝節目，其他公開活動也一律暫停，誠心配合司法調查。
資料來源：溫流IG、 Key IG
