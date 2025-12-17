我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全恩菲表示希望藉由這次見面，能為大家的聖誕週末增添溫暖：「期待在現場和大家見面，一起度過一段輕鬆、愉快的時光。」（圖／新北國王提供）

全恩菲重拾信心再出發 經紀人談簽約契機

▲全恩菲2025年挑戰來台發展，過程十分坎坷。（圖／記者張一笙攝）

撕下爭議標籤重新出發 公司力挺全恩菲

▲全恩菲經紀公司罕見長文曝光雙方簽約過程，強調將力挺自家藝人，並提供更全面保護。（圖／記者張一笙攝）

過去陰影與產業顧慮 成為發展阻礙

▲全恩菲過去曾是K-POP女團ANS成員，團體解散後她轉戰啦啦隊發展，今年來台尋求機會卻因「黑函風波」，導致目前尚無球隊青睞。（圖／記者張一笙攝）

職籃新北國王今（17）日宣布將於12月20、21日 在新莊體育館舉辦「王道銀行聖誕主題週」，並特別邀請韓國啦啦隊女神全恩菲擔任聖誕嘉賓，這是她今年第4度嘗試來台，在歷經低潮後她成功與玖玥玖創意娛樂簽約，她的經紀人也罕見以長文曝光雙方簽約過程，引發粉絲、球迷熱烈討論。全恩菲以亮眼外型與舞蹈實力累積不少人氣，這次受邀參與國王聖誕主題週，她本人也相當期待能以較輕鬆的方式與球迷近距離互動。活動期間，她將加入 Queens 應援行列，帶來舞蹈演出，實際應援站位與流程則將由球團另行公布。對於不少球迷而言，這不僅是聖誕主題活動的一環，也被視為她重新站上台灣大型體育舞台的重要觀察指標。全恩菲的經紀人罕見分享簽約背後的心路歷程，坦言2025年對全恩菲而言是充滿挑戰與動盪的一年，短時間內歷經多次公司環境轉換，外界或許難以完全理解其中壓力，但經紀團隊看見的是始終未曾消失。經紀人透露，全恩菲曾多次主動聯繫、徵詢意見，雖然當時並未立即承諾合作，但她持續溝通、不輕言放棄的態度，最終打動團隊，上個月她特地飛來台灣，經過多次討論與規劃，雙方正式達成合作共識，決定攜手前行。此外，網路上也曾出現針對全恩菲過往的負面討論，包括被指風格高調、短時間內多次進出啦啦隊圈等，讓外界質疑其長期穩定性。對此，經紀人低調回應，強調並不存在所謂的「公司糾紛」，僅是雙方是否適合彼此的問題。經紀人也表示，接下來經紀團隊將以更成熟與保護的方式陪伴全恩菲，希望能讓她在安全、穩定的環境中持續站上舞台，而這次新北國王的聖誕主題週，正是重新累積信任與曝光的重要一步。事實上，全恩菲過去曾是韓國出道女團ANS成員，然而卻在團體時期遭遇霸凌，進而引發憂鬱症，甚至一度傳出輕生念頭，最終選擇退團，她也曾在社群平台吐露負面情緒，這些經歷讓業界對其狀態格外謹慎。今年初起先前曾傳出全恩菲有意來台發展，但中職新賽季開打後，球場上卻未見其身影，隨後也傳出她短時間換了數家經紀公司的消息，業界普遍認為，正是因為全恩菲的「不穩定性」，成為各球團不敢貿然行動的主因。