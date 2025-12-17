我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年世界羽聯（BWF）年終總決賽17日在中國杭州點燃戰火，首度取得參賽資格的台灣女雙組合謝沛珊／洪恩慈，小組賽首戰即遭遇女雙世界排名第一、中國大陸組合劉聖書／譚寧，最終以10：21、14：21直落二吞敗，苦吞對戰5連敗。本屆年終賽總獎金高達300萬美元，每個單項僅有8組選手獲邀參賽。世界排名第9的「謝洪配」是本屆唯一代表台灣出賽的女雙，與中國第一女雙劉聖書／譚寧，同組還有韓國的白荷娜／李紹希、韓國金慧貞／孔熙容同分在小組，力拚晉級4強。首局比賽，謝沛珊／洪恩慈在前段仍能緊咬比分，但5：7落後時遭對手連拿4分拉開差距，局末再被打出一波6：0攻勢，最終以10：21讓出。次局台灣組合表現回溫，曾克服落後並3度取得領先，甚至在中後段透過戰術調動成功壓制對手，卻在關鍵時刻錯失機會。一次長達43拍的來回中，謝沛珊回擊掛網，未能把握住扭轉氣勢的關鍵分數，最終再以14：21吞敗。謝沛珊／洪恩慈今年先後在台北公開賽、澳門公開賽封后，並於北極公開賽闖進4強，逐漸在國際賽場展現競爭力，也因此首度獲得年終賽門票。依據賽制，年終賽各單項分為兩組進行單循環賽，取分組前二晉級4強。謝沛珊／洪恩慈接下來將於小組賽第2戰對決世界排名第3的韓國組合金慧貞／孔熙容，這也是決定晉級走向的關鍵戰役。同日，台灣男將也將陸續登場，男單一哥周天成首戰日本好手奈良岡功大，男雙組合王齊麟／邱相榤則將迎戰目前世界排名第1的韓國組合金元昊／徐承宰，台灣軍團在杭州年終賽全面展開硬仗考驗。