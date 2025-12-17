我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅因《沒出息》歌曲爆紅，又多次與民進黨中央諸多爭議議題站在對立面，收穫不少中間選民的支持，成為2026台北市長熱門人選。王世堅今（17）日在專訪中表示，總統賴清德不會徵召他當台北市長，主持人姚惠珍則祭出若王世堅被徵招，就發100份雞排的賭約，讓王世堅直呼「妳會輸的，妳發這不好意思」。針對是否參選台北市長一事，王世堅今日在政論節目《人生消姚遊》中表示，首先他對政治沒有什麼企圖心，再來，他認為目前能夠受到社會多數民眾支持，重回立法院為台灣人說話做事，已經是他人生最大的光榮，「可以寫進族譜了」；第三，他認為民進黨內人才濟濟，比如鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄和高嘉瑜等人，從學歷、參政經歷來看，都是很好的人選，「所以我是認為說，這個輪不到我」。主持人姚惠珍問道，賴清德是否會祭出台北選戰「沒有王世堅不行」的徵召？王世堅回應，「以我對他的了解，他絕對不會這麼說，他絕對不會說沒有誰不行，而且他到現在為止，也沒有任何表示，所以我認為那是不可能發生的情況」；姚惠珍則笑回，如果賴清德真的徵召王世堅，就發100份雞排，讓王世堅直言，「妳會輸的，妳發這不好意思」。王世堅幽默表示，感謝姚惠珍為雞排而戰，但是因為蔣萬安非同小可，是國民黨的儲君、國民黨少康中心的少主，加上他的父祖輩都是蔣總統，所以在未來應該會挟著在台北市的聲勢，大舉進攻中央，除非民進黨有能人異士才能破解。王世堅表示，只能說必須感謝老天送給民進黨這麼好的在野黨主席鄭麗文。鄭麗文個人是很優秀的，難得見到口才能和蘇貞昌平分秋色之人，但因為她帶著強烈的對紅色中國的期盼，「所以我希望我們民進黨不要暴殄天物，我們要好好的運用」。