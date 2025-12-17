資深哈日族的回憶又少一個！曾是許多台灣人赴日旅遊必備的Wi-Fi分享器「Wi-Ho!特樂通」，宣布因應日本總公司營運策略調整，將於2025年12月31日正式結束營業。消息曝光後，不僅知名部落客林氏璧發文不捨，大批網友也湧入留言感嘆：「真的是時代的眼淚！」
根據「Wi-Ho!特樂通」發布的結束營業公告指出，為了配合日本總公司（株式会社テレコムスクエア / Telecom Square, Inc.）的整體營運策略調整，台灣分公司將營運至2025年底畫下句點，粉絲專頁服務也將同步持續至該日期。
林氏璧回憶：以前旅伴為了上網都不會離開你超過3公尺
針對特樂通宣布退出台灣市場，知名日本旅遊部落客「林氏璧」在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文表達惋惜。他回憶道，特樂通進入台灣市場後，開啟了去日本旅遊「人手一機（分享器）」的年代，當年的熱門機種如「藍鑽石」、「小紅機」都是老玩家的回憶。
林氏璧更幽默提到當年使用分享器的趣事：「分享器最大的副作用就是所有旅伴為了上網都不會離開你超過3公尺，想放生都不能放生。」 他也感性表示，特樂通是一間正派經營的公司，除了通訊服務，也曾協助推廣千房大阪燒、JR東日本鐵道便當等日本觀光，無奈因總公司策略考量而關閉，但他仍給予祝福：「珍重再見，希望有緣份的朋友們，未來還能在日本旅遊的路上相遇！」
網友淚刷一排回憶殺
消息一出也勾起無數網友的旅遊回憶，紛紛留言洗版。「好可惜，時代的眼淚」、「以前都是租Wiho機耶，現在都直接開漫遊了」、「10幾年前海外非漫遊的王者」。更有資深用戶細數當年的機種：「以前租過他們家的上網機，還有什麼黑武士還是黑旋風的，也租得到能打電話的手機」。許多網友感嘆，特樂通陪伴了他們「第一次日本自由行」，回憶起當年「去松山機場對面總公司取件」、「配送到家很快、服務態度很棒」的日子。
網：需求沒變、載體變了
雖然不捨，但網友也分析了特樂通退場的必然性。有網友指出：「以前出國都要靠Wifi分享機，雖然要另外一個行動電源餵它」，對比現在，「漫遊變便宜」、「eSIM便利性」大幅提升，實體機器的優勢不再。網友認為「算是一個時代的結束吧，需求從來沒有變，只是滿足需求的方式從WiFi機轉變成手機開漫遊 / SIM卡 / eSIM了。」
資料來源：Wi-Ho!特樂通、日本自助旅遊中毒者
