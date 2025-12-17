我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球傳奇戴資穎於今年11月正式宣布退休，結束長達十多年的頂尖選手生涯。卸下球衣後的小戴生活步調明顯放慢，近日她在社群平台分享歐洲旅行近況，人在義大利的她罕見以一頭大長捲髮入鏡，與過往賽場上俐落馬尾形象形成強烈反差，驚艷不少球迷。戴資穎在社群上曬出多張義大利旅遊照，畫面中她將頭髮自然放下，蓬鬆的長髮搭配輕鬆穿搭，與他過去在場上以短馬尾造型示人的樣子喊差很大，也因此引起球迷議論。除了分享美照，戴資穎也記錄旅途中的小插曲，像是今天遇到「聖誕老人重機團」，以及前往比薩斜塔時，因不明活動造成嚴重塞車，一小時的車程竟花了三小時才抵達，結果只剩40分鐘能逛。戴資穎生涯大部分時間都奉獻給了台灣羽球，也為我國拿下了奧運銀牌、世錦賽銀牌和亞運金牌等榮譽，還曾經連續214周高居世界球后寶座，成就相當輝煌。如今高掛球拍，她終於有時間享受與球之外的人生，這次歐洲之旅，也讓人看到場下的她。「小戴」告別競技舞台，換上旅人的身分，用波浪捲長髮與輕鬆笑容迎接人生新篇章，也讓球迷看見，屬於戴資穎的另一種美好風景。