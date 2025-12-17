我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北三重17日凌晨發生毒駕事故，李姓男子疑吸毒後開車撞傷2名路人，警方在騎樓查獲毒品注射針筒，毒品快篩呈陽性。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區今（17）日凌晨1時許發生一起毒駕肇事案件，58歲李姓男子疑似施用毒品後駕車外出，行經正義北路與龍門路口時，未減速即高速衝撞路旁兩名行人，並波及一輛停放在路邊的小貨車，造成2人受傷送醫。還原事發經過，李男當時駕駛自小客車沿龍門路往正義北路方向行駛，接近路口時未踩煞車直接衝向路旁，正在步行的46歲林姓男子與29歲菲律賓籍男子閃避不及遭撞，其中林男右腳骨折，菲籍男子則全身多處擦挫傷，所幸送醫治療後均無生命危險。三重分局員警獲報趕抵現場後，發現李男神情恍惚、步履不穩，並在附近騎樓地面發現一支疑似遭丟棄的毒品注射針筒。警方隨即對李男進行毒品快篩，甲基安非他命及嗎啡反應均呈陽性，唾液檢測亦顯示毒品陽性，酒測值則為零。李男事後坦承施用毒品，但對事故經過交代不清，警方依毒駕現行犯將其逮捕，全案訊後依違反《毒品危害防制條例》及公共危險罪（毒駕），移送新北地檢署偵辦。