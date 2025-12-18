我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼蘇門答臘近期遭遇連日豪雨，引發嚴重洪災與土石流，不僅造成大量人員傷亡，也對當地生態帶來難以回復的衝擊。保育團體警告，全球數量最稀少的類人猿之一「打巴奴里猩猩」，恐怕正站在滅絕邊緣。打巴奴里猩猩是科學界在2017年才正式確認的新物種，主要棲息在蘇門答臘北部的巴當托魯森林，全世界僅存不到800隻，是目前地球上最瀕危的紅毛猩猩族群。這片森林同時也是多種珍稀野生動物的重要棲地。根據衛星影像與保育學者交叉分析顯示，11月下旬的極端降雨，已對巴當托魯地區造成大規模破壞。洪水與山崩不僅摧毀森林結構，也可能直接威脅猩猩的生命安全。環保人士透露，災後已在當地發現疑似打巴奴里猩猩的遺體，情況令人憂心。研究人員進一步針對族群最集中的巴當托魯西區進行評估，推估當地約581隻打巴奴里猩猩中，可能有6%至11%在這次洪災中喪生。長期投入猩猩保育工作的專家指出，對於這類小型族群而言，只要成年個體死亡率超過1%，就足以讓整個物種走向不可逆的衰亡。從衛星畫面可以看到，巴當托魯山區出現多條巨大裂縫，有的長度超過1公里、寬近100公尺。泥流夾帶大量泥沙、樹木與洪水一路傾瀉而下，沿途的森林生態幾乎被全面吞噬，就連其他大型野生動物也難以倖免。學者憂心指出，即使倖存的打巴奴里猩猩躲過直接衝擊，牠們賴以維生的食物來源與活動空間也已嚴重流失。初步估計，當地超過9%的關鍵棲息地可能已遭到破壞，後續影響恐將持續多年。保育團體呼籲印尼政府應立即暫停巴當托魯西區所有可能進一步破壞環境的開發計畫，擴大保護範圍，並對受災區域展開全面調查與復育行動，否則這個人類才剛認識不久的物種，恐怕將在短時間內從地球上消失。