越南榴槤出口氣勢持續走強。根據越南海關統計，今年前10個月，越南榴槤出口總額已突破33億3000萬美元，年增率達10.4%，不僅刷新歷史新高，也一舉成為越南農產品出口中的最大功臣。數據顯示，中國仍是越南榴槤最主要的海外市場，占整體出口比重高達94.35%，出口金額超過31億4000萬美元，顯示中國市場對越南榴槤的高度依賴。根據越南媒體《越南新聞》報導指出，雖然受到產季結束及中國進口規範調整影響，10月單月出口量較9月下滑超過41%，但累計出口金額仍較去年同期成長近14%。若以單月來看，越南10月榴槤出口額仍達5億7200萬美元，約為去年同期的2.7倍，顯示整體出口動能依舊強勁。越南果蔬協會秘書長鄧福原指出，中國對榴槤進口的技術門檻日益嚴格，包括檢疫、產地溯源與包裝標準，但越南業者透過品質提升與價格優勢，成功維持競爭力。目前越南榴槤平均出口價格約為每公噸3696美元，比泰國榴槤低約15%。加上運輸距離較短、物流時間更具優勢，使越南已穩居中國第二大榴槤供應國，僅次於泰國。業界預估，若出口動能持續，今年全年榴槤出口金額有機會上看40億美元。為因應中國日趨嚴格的進口要求，自今年初起，越南多家企業加速升級種植區管理，投入冷藏庫與包裝線建設，並積極打造自有品牌。越南農業與環境部也為榴槤建立獨立的監管流程，被外界視為帶動其他農產品擴大對中出口的重要示範。除了中國市場，越南榴槤在其他地區的表現同樣亮眼。對香港出口金額年增近89%，突破4500萬美元；對巴布亞紐幾內亞與馬來西亞的出口亦明顯成長，雖然規模仍小，但成長趨勢明確。此外，日本與加拿大市場維持雙位數成長，顯示越南榴槤正逐步敲開高端市場的大門。