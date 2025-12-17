我是廣告 請繼續往下閱讀

▲京華城案持續審理中，威京集團主席沈慶京17日晚間首度在臉書發文，質疑檢方無證據起訴、違法偵查。（圖／翻攝畫面）

台北地方法院持續審理京華城案，今（17）日下午由威京集團主席沈慶京出庭答辯，而沈在庭上陳述自身處境時情緒激動，還4度落淚。更在晚間8點左右，在他新成立的臉書粉絲專頁發表首篇貼文，公開回應案件審理過程，並質疑檢方偵辦方式，言詞強烈。沈慶京於晚間8時許上傳出庭畫面影片，並以「遲來的正義，無效的正義」為題發文表示，貼文共計457字，他指出北檢歷經4個月偵查、傳訊241名證人，除前台北市副市長林欽榮外，並無其他證人指稱有違法情事，卻仍遭起訴，質疑檢方缺乏具體證據。他也提到，相關被告與證人在偵查過程中承受巨大壓力，對司法獨立性與公信力產生疑慮。沈文中並提及多名涉案公務人員與政治人物，指出案件對其家庭、職涯與名譽造成重大衝擊，特別點名前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲及相關公務員等人，均因案件承受長期訴訟與生活影響。他也表示，案件導致其個人健康受損、企業營運受挫，京華城土地遭扣押、公司面臨資金壓力，恐對企業造成難以挽回的損害。沈慶京強調，所有被告都經歷長時間訴訟與壓力，即便未來若獲判無罪，所造成的傷害也難以彌補，並再次質疑檢方偵查是否合法，呼籲司法應回歸公正，避免無證據起訴與不當取證。