年末冬季最愛ZARA折扣季「下殺6折起」來了！今（18）日全台實體門市開賣，不少人昨晚已線上官網搶購一波。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理亮點商品推薦，女裝保暖大衣外套好多選擇免千元，基本款柔軟大衣、長版外套才894元，鞋包配件最低免500元，牛仔褲、丹寧襯衫464元起；男裝也不乏千元有找的好單品，連羽絨外套、西裝、針織衫、真皮革系列、香水等都有優惠折扣；H&M實體門市也有低至5折SALE，本文提供給讀者一次掌握。
ZARA折扣季下殺6折！外套免千元 牛仔褲、鞋包配件500元有找
等到ZARA冬季折扣季來了！官網12月17日晚間10:00已經開搶，今12月18日全台實體門市營業時間開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理亮點商品推薦。建議大家第一天搶得到最多好貨，款式、尺寸最齊全，之後約每周都會再向下調整折扣與價格，可以多逛幾次分批入手。
女裝保暖大衣外套免千元有好多選擇，基本款柔軟大衣、長版外套才894元，今年流行的毛毛單品，則推薦「人造剪毛羊皮背心」才1074元就很有型；丹寧服飾464元起，TRF MOM FIT高腰牛仔褲464元，短袖牛仔襯衫、STRAIGHT ANKLE TIRO ALTO牛仔褲都只要500元，Z1975系列交疊牛仔短褲裙714元，都低至6折很好買。
《NOWNEWS今日新聞》記者特別幫大家挖出換季保暖單品，膠感絎縫背心894元起，保暖連帽厚絨派克外套、撥水防風人造皮革鋪棉連帽外套、亮面效果防潑水防風連帽外套等款式都只要1494元。
通常斷貨很快的鞋包配件單品，現在也有好多款式免500元，麂皮平底涼鞋、絨面蝴蝶結涼鞋都447元，高跟鞋及運動鞋則從536元起跳，一款「小鳥月亮刺繡燈芯絨棒球帽」553元、橢圓迷你托特包645元，推薦給大家。
男裝也不乏千元有找的好單品，針織T恤、羅紋POLO衫745元，寬鬆版型牛仔褲、工裝長褲894元，基本款牛仔外套1043元，箱型斜背包541元；其中，真皮運動鞋可是從2490元降至1494元，現省千元。
ZARA折扣季全品項，連冬季禦寒必備的羽絨外套、上班正式穿著西裝套裝、高質感真皮革系列、香水等多款單品，都有優惠折扣。可先從官網瀏覽，或下班就找時間衝到現場開逛吧。
另外，H&M也有低至5折SALE季末折扣，眾多商品通通都半價，女裝毛邊縫開襟衫特價450元、短版毛圈紗外套600元，童裝棉質上衣竟然砍到70元銅板價，男裝拉鍊外套400元、圖案連帽T恤特價600元，全台14家實體門市開搶了。
資料來源：ZARA、H&M
