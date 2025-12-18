我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣警方破獲一起跨國賣淫案件，一名台籍男子涉嫌仲介多名泰國女子來台從事非法性交易，其中甚至包括他的泰籍女友。全案經長期蒐證後，相關人員已遭警方依法查辦。內政部移民署指出，新北市專勤隊接獲線報，懷疑有外籍女子遭不法集團控制、從事性交易活動，隨即展開調查。今年6月，專案人員前往新北市一處宿舍突擊搜索，當場查獲16名泰籍女子，確認全數涉及非法性交易。警方調查發現，幕後主嫌為一名姓吳的台籍男子，負責安排客源、接送與交易地點。16名泰籍女子中，有一人曾在台灣就讀大學，中文能力流利，因而被吳男吸收成為集團的翻譯與聯絡窗口。據了解，該名女子原本也從事性交易，後來與吳男發展成情侶關係，隨後轉為協助集團運作，每月領取約新台幣30000元報酬，並負責招募其他泰籍女子來台加入性交易行列。警方指出，該集團主要透過臉書與LINE聯繫客戶，談妥交易內容後，再由專人接送女子前往桃園市與新竹地區的旅館或餐廳進行性交易，手法相當有組織性。移民署表示，案件因涉及跨國人口移動與相關司法程序，經檢方審核後近日才對外說明。全案已依妨害風化、人口販運及相關法令移送偵辦，後續將持續追查是否還有其他共犯或受害者。