韓國女子團體Apink的成員尹普美結婚了！對象是2024年認愛的大9歲黑眼必勝成員Rado宋周英，兩人交往8年，今被爆出計畫於明年5月結婚。尹普美因《淚之女王》羅秘書一角受到關注，如今傳出喜訊讓許多粉絲都非常替她開心。根據外媒報導，尹普美和交往8年的宋周英決定步入禮堂，婚期在明年5月，身邊不少親友已經收到喜訊通知。尹普美和男友是2017年合作相識、相戀，直到去年4月才公開認愛，戀情非常穩定，這些年也一直默默支持著彼此，根據好友透露，男方是尹普美最強力的助手，而尹普美則帶給他力量，兩人對未來非常有共識。32歲的尹普美出身團體Apink，隊中擔任領唱及主舞，曾是JYP娛樂練習生，擁有跆拳道三段黑帶，出演過電視劇《請回答1997》、《今生是第一次》、《農夫士官學校》、《淚之女王》等等。宋周英則是知名作曲家，目前是High Up Entertainment的製作人，Apink的〈Dumhdurum〉、〈1도 없어〉、請夏的〈Already 12 o'clock〉以及TWICE的〈TT〉都是他的作品之一。