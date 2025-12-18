我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立院黨團總召黃國昌日前爆料，埔心牧場於2018年底出售給三立後，隨即啟動都市計畫變更，並於2019年5月獲內政部核准，相關流程曾遭質疑從中央到地方「一條龍服務」。國民黨立委謝龍介爆，三立在總統賴清德擔任台南市長任內，就有都更炒地的前科，現在還屢屢追殺意見不同的人民，還算媒體嗎？謝龍介17日在《新庶民大頭家》節目表示，賴清德擔任台南市長期間，三立曾購買武聖夜市一帶土地，試圖將學校用地解編為建地，轉售後獲利倍增，相關爭議曝光後才有所收斂。他指出，土地與綠能開發牽涉龐大利益，中央政策開綠燈後，衍生利益分配問題，最終導致黑金結構浮現。謝龍介並提及，台灣太陽能發電價格明顯高於國際水準，綠能產業規模高達2兆元，其中龐大利益流向引發外界質疑。他也質疑，部分綠媒人士進入民進黨核心決策圈，媒體角色與政黨界線日益模糊，甚至成為打擊在野黨與異議聲音的工具。他進一步指出，重大都市計畫變更非地方政府可單獨完成，必須由內政部主導核准，一旦通過，相關土地價值動輒上百億元。他質疑相關決策是否存在系統性護航，並呼籲媒體應堅守基本立場，而非淪為政治工具。謝龍介最後表示，民進黨擅長透過政策分配不同利益圈層，從綠能、軍購到土地開發，各自形成受益結構，相關操作不僅衝擊媒體公信力，也引發社會對制度公平性的質疑。針對謝龍介指控，三立發聲明回應：有關購買台南武聖夜市一帶土地一事，為三立前董事長林崑海逝世前之個人投資，程序完全合法，並反擊謝龍介將合法的民間投資，惡意貼上前科標籤，製造違法印象影響企業商譽，有誤導大眾的嫌疑，希望外界評論基於事實，而非無限上綱，濫用職權污衊合法行為。