YouTuber孫生今年2月性騷案爆發，今（18）日再被模特兒多莉揭發私下劣行，於社群Threads上曬出1張私訊對話截圖，對方稱「多利 來」、「我12/27比賽，你跟我一起出場，台大體育館」等，令她極度不適，火大指控孫生：「超像在叫狗、名字還打錯，沒必要接受在沒有任何尊重與詢問的前提下，這種超沒禮貌的言論。」貼文一出，引爆留言區抨擊聲不斷。
孫生性騷受害者再+1！多莉痛揭私訊對話
多莉透過社群Threads發文，透露孫生私下多次出手開約，「那幾次我剛好都拒絕了，有時是真的有事，有時則是約的地點或情境不太適合我，慶幸自己沒有答應，因為身邊不少朋友都跟我說，跟他單獨見面時常常會有被觸碰的不舒服經驗。」
多莉表示，自己3年前認識孫生，當時自己身材沒有多加管理，2人維持著朋友關係，「他對我的態度都還算不錯，讓我覺得就算不是他偏好的對象，他至少是個會尊重人的人，也因此一直把他當成可以當朋友的對象。」怎料爾後全變了樣。
多莉曬出1張與孫生的對話紀錄截圖，近日對方傳來私訊「多莉 來」、「我12/27比賽，你跟我一起出場，台大體育館」、「有看到嗎」等，令她感到不適，「超像在叫狗、名字還打錯，在沒有任何尊重與詢問的前提下，這種超沒禮貌的言論。」
對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問孫生本人，直至截稿前尚未收到回應。
事實上，孫生今年形象、事業、家庭接連受創，先遭原東家「反骨男孩」切割解約，再到媽媽偷竊生事，本月初更與交往多年的女友多芬情斷，目前孫生投入《FOF拳願明星格鬥賽》，本月20日將會出席記者會，屆時勢必得回應諸多爭議提問。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
