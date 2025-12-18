我是廣告 請繼續往下閱讀

《鏡報》昨（17）日報導，在亞東科大任教的學者廖雨詩疑似隱身台派人際網絡中，一邊收受來自中國國台辦的紅錢，恐滲透台灣政界，踩國安紅線。而廖雨詩傳出過去曾在民進黨中央擔任過祕書長羅文嘉的特助以及青年總部負責人，引羅文嘉昨出面否認，並指出當初正因為發現廖雨詩人際關係複雜，很短時間內就把她調離中央黨部。《自由時報》昨針對此事訪問時任黨部秘書長的羅文嘉，羅文嘉表示，廖雨詩當初僅是支援秘書長室的行政工作，並非特助，且任職時間很短，沒多久就被調離中央黨部。根據報導，現海基會秘書長羅文嘉昨受訪指出，廖雨詩當年是前中國事務部主任顏建發推薦來的，當時是在中國事務部擔任選舉專員，根本不是特助。後來廖雨詩有調來支援秘書長室的行政工作，但也不是擔任秘書及特助，只是來行政支援而已。不過，羅文嘉指出，他在很短時間內就把廖雨詩調走了，調到中央黨部外的青年總部去，但廖雨詩也不是青年總部負責人，當時青年總部負責的幹部是青年部副主任，廖雨詩擔任的職務都不高，在秘書長辦公室時間也很短。選舉結束後，廖雨詩即自黨部離職。羅文嘉談及，廖雨詩離開黨部這麼多年，雙方並無互動。有一次廖雨詩隨著學術團體到海基會參訪，所以2人的合照其實是她參訪時拍的，而今年一整年來海基會參訪人數超過1000人。羅文嘉強調，當時會把廖雨詩調離一定是有原因，主要是她的交往過於複雜，但不可能因為交往複雜，就把一個人炒魷魚，但還是得非常謹慎，先把人調離，調去不會接觸重要事務的地方。