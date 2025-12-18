我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓馬尼拉國際機場（Ninoy Aquino International Airport）日前上演一場驚險插曲，兩架隸屬同一家航空公司的客機在同一跑道附近出現高度風險狀況，所幸在航空管制人員即時介入下化險為夷，未造成人員傷亡，也未影響後續航班安全。事發於當地時間17日傍晚約6時30分，一架準備返港的國泰航空航班在滑行階段，疑似未依既定動線行進，進入跑道範圍；幾乎同一時間，另一架由香港飛抵馬尼拉的國泰客機已獲准使用該跑道降落，情況一度十分緊張。根據航班追蹤網站與空管通話紀錄顯示，返港的CX918航班在空管指示下滑行至跑道前等待，但過程中進一步進入跑道區域。空管人員隨即察覺異常，迅速下令正準備降落的CX903航班執行復飛，並要求CX918立即停止動作。數據顯示，CX903在接獲復飛指令時，高度一度顯示接近地面，不排除機輪已短暫接觸跑道後再度拉升。空管隨後也指示後方其他航班暫停進場，確保跑道完全淨空，以避免連鎖風險。在跑道清空後，CX918依照新指示調整方向，重新排列起飛程序，最終順利起飛返回香港；CX903則在空中等待約15分鐘後，再次獲准降落並安全抵達馬尼拉，全程未傳出任何人員受傷或機體受損。國泰航空回應表示，已掌握相關情況並展開內部調查，以釐清事件成因與程序細節。航空專家指出，這類事件凸顯空管即時判斷與溝通的重要性，也再次提醒航班在繁忙國際機場運作時，任何細微偏差都可能帶來高度風險。