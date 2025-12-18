我是廣告 請繼續往下閱讀

氣溫降低，活動力也跟著下降，不習慣運動的人也寧願待在家，不過復健科醫師王思恒對此表示，根據一項長達10年、追蹤5242名健身房會員的研究發現，一旦中斷運動或停止會籍，能在1年內成功回歸者只有38%，代表超過6成的人，停下來後便沒再運動，而成功回歸者中超過一半是在停止運動後第1個月內重新開始，若超過這段黃金時間，回來的比例明顯縮水，只剩下16%左右，相當於「斷崖式下降。」王思恒引述該研究後指出，這種現象與行為慣性有關「要維持運動習慣，就像推動中的重型推車，只要不煞車，持續前進相對順暢，但若完全停下，靜止狀態會讓再次啟動變得更困難」，因此他強調，短暫中斷不等於放棄，但時間點很關鍵，停止運動後如能在30天內重啟，仍有機會回到原本軌道，但拖延愈久，便愈有可能成為那永遠不回頭的人。王思恒同時也根據知名運動軟體Strava的大數據分析，每年的1月19日被稱為「放棄日」（Quitter's Day），因為這天是大多數人放棄新年健身決心的日子，提醒想暫時「關機」的人要多注意也希望民眾都能挺過此日，持久運動下去。