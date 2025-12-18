我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從新北國王發出的照片中也能看到，教練洪志善和簡祐哲等人都前往機場送機。（圖／新北國王提供）

新北國王今（18）日正式發布聲明，證實陣中主力洋將桑尼已完成傷後評估與後續治療規劃，經與球團充分溝通後，將返回家鄉約旦接受手術與復健治療，等同本季確定因傷離隊。國王球團在聲明中表示，完全尊重桑尼的決定，並將全力協助其醫療與復健相關事宜，「球團與桑尼站在同一陣線，感謝他為球隊所付出的一切，也祝福他能專心養傷、早日康復，未來再次回到球場。」桑尼在球隊中備受敬重，而從國王發出的照片中也能看到，教練洪志善和球員簡祐哲、林金榜、王柏智等人都前往機場送機。桑尼的傷勢發生於6日東亞超級籃球聯賽（EASL）對戰蒙古烏蘭巴托野馬之役，當時比賽開打僅55秒，他在一次快攻切入上籃過程中左膝出現不自然彎曲，隨即痛苦倒地，無法自行起身，最終由擔架抬離球場。賽後球團第一時間安排桑尼送醫檢查，隔日桑尼也透過個人社群平台親自證實，傷勢為十字韌帶（ACL）撕裂，確定需接受手術並進入長期復健階段。桑尼在社群貼文中坦言，這次傷勢對自己打擊甚大，「賽季在我準備好之前就結束了。最難熬的不是疼痛，而是看著我努力的一切，在一瞬間消失。」他表示，自己正處於職業生涯狀態最佳的階段，這次受傷不僅影響身體，也重創心理層面。不過，桑尼也展現強大意志力，向球迷喊話將「浴火重生」，承諾會以更強、更好的姿態重返賽場。桑尼本季表現亮眼，場均繳出24.6分、10.6籃板、2.6助攻的全能數據，在東超賽場同樣扮演關鍵角色，如今卻因重大傷勢提前告別賽季，對新北國王戰力影響甚鉅。