冬至天赦日吃湯圓的由來是能聚滿福氣！手搖飲料CoCo都可表示，全台門市推出大杯「小湯圓奶茶2杯99元」，12月20日起爽喝12天！鮮芋仙表示，現在就有「相思湯圓」團購優惠，最便宜85折優惠。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最划算冬至湯圓優惠，本文提供給讀者一次掌握。

一年之中白晝最短、黑夜最長的日子「冬至」節氣來了，民間傳統普遍認為冬至吃湯圓的由來，為此刻是命運、能量轉折的關鍵！大家團聚吃湯圓有圓滿聚氣的美好寓意。

CoCo都可：冬至大杯「小湯圓奶茶2杯99元」爽喝12天！

CoCo都可把冬至吃湯圓的習俗，變成方便好喝的手搖飲料！可愛的迷你紅白小湯圓搭配經典奶茶，軟糯生香、好喝好涮嘴，12月20日至12月31日（或各店售完為止），CoCo全台門市「小湯圓奶茶L 2杯99元」爽喝12天優惠。

 

▲冬至CoCo小湯圓奶茶「2杯99元」優惠爽喝12天。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
▲冬至CoCo大杯小湯圓奶茶「2杯99元」優惠爽喝12天。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
鮮芋仙：「相思湯圓」最便宜85折團購優惠！

鮮芋仙推出預定湯圓優惠，即起至12月22日，只要線上填單，外送或自取都可享有團購優惠。

◾️滿20杯以上：享9折優惠

◾️滿50杯以上：享88折優惠

◾️滿100杯以上：享85折優惠

提醒大家，表單填妥送出後，需收到門市確認來電，才算完成預訂，請大家訂購後要留意電話喔。冬至吃湯圓快樂！

資料來源：CoCo都可鮮芋仙

