我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇婦受有肋骨粉碎性骨折、右大腿骨折等傷勢嚴重，其孫子事後在社群網站上發文。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區昨（17日）上午8時47分發生一起嚴重車禍，一名68歲的蘇姓婦人當時正準備去拿高血壓藥，卻在過馬路至對向時，遭到一名23歲陳姓男子騎機車衝撞，受有肋骨粉碎性骨折、右大腿骨折，左小腳骨折及頭部流血，傷勢相當嚴重，所幸意識清楚送往醫院急救。而蘇婦的孫子事後也在社群網站上發文，不捨嘆：「這是慢慢騎會造成的嗎？」據了解，這名23歲的陳姓男子當時載著友人騎機車從橫溪路往溪東路方向行駛，怎料，行經橫溪路40號時，不慎和行走在斑馬線上欲至對向路口的68歲蘇姓婦人發生碰撞。由於撞擊力道大，造成陳男雙腳擦挫傷；蘇婦頭部及身體受創，當場倒地不起，緊急送往恩主公醫院救治。事後，婦人的孫子在社群網站Threads上發文，提到阿嬤當時本來要去拿高血壓藥，「卻被一位年輕騎士撞，稱太陽太大，他是慢慢騎。」但他卻忍不住提出質疑，「但我阿嬤被撞到頭部縫10幾針，肋骨斷七根、肺部積血、大腿骨斷了，這是慢慢騎會造成的嗎？」警方獲報到場後，於事故現場繪製及協助交通管制，並依規定替陳男實施酒測，其酒測值為0。由於事發地點路口為無號誌路口，設有行人穿越道，後續將依道路交通管理處罰條例第44條第4項「不禮讓行人因而肇事致人受傷」規定舉發，處1萬8,000元以上3萬6,000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年；另調閲路口監視器釐清車禍發生原因。