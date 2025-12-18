我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台北市內湖區的美國在台協會（AIT）今（18日）上午9時許於門口發現一個不明牛皮紙袋，現場人員不敢大意，擔心裡面裝有爆裂物，緊急報警處理。內湖分局獲報後派員到場處理，另聯繫刑事局防爆小組至現場確認。警方打開紙袋後，發現內僅裝有一支眼鏡及雜物，虛驚一場。針對這起意外插曲，美國在台協會（AIT）發言人蘇柏朋（Pope Thrower）也迅速做出回應，表示警政署今（18日）晨已將一個可疑包裹自美國在台協會（AIT）館舍內移除。經現場初步檢視後，確認該包裹並不具危險性，「我們感謝警政署的密切合作與迅速應處，再次展現台灣第一線救災與執法人員的專業與卓越表現。」至於今（18日）的簽證面談已全數改期至明（19日）相同時段辦理。若申請人無法於明日出席簽證面談，請至 GSS 簽證預約系統重新安排時間，其他日期也將開放更多面談名額。美國公民服務（ACS）之預約已調整至今（18日）下午1時進行。若訪客無法於今日下午出席，請聯繫美國公民服務部門重新安排，AIT其他業務運作均不受影響。