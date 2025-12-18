我是廣告 請繼續往下閱讀

美國戰爭部宣布，美國國務院已批准總額逾111億美元（約新台幣3500億）對台軍售案，這是川普第二任期第2度對台軍售。美國國防安全合作署(DSCA)稍早公開8項軍售案細項。ALTIUS-700M攻擊型無人機： 包含整合全動態影像與紅外線尋標／追蹤器的自殺式無人機、確保定位、導航與授時（PNT）及具彈性的通訊系統，以及整合彈頭與發射器；另包含僅供訓練使用的 700M 「假子彈」（惰性彈，dummy）。ALTIUS-600攻擊型無人機： 整合指揮與控制無線電、衛星導航系統（GNSS）模組、光電／長波紅外線（EO/LWIR）攝影機，以及筒裝發射器，用於情報、監視與偵查（ISR）。其他相關支援與服務：包含訓練彈、無人機備件、ALTIUS 拖車、地面控制系統、電池充電器、操作與維修培訓、操作維修與訓練手冊、技術手冊、維修工具組與測試組。另包含後勤與技術支援以及其他相關的後勤與專案支援。本案估計總成本為 11 億美元（約新台幣342.81億元）。美國國務院批准內容為魚叉飛彈（Harpoon Missile）維修後續支援及相關設備，估計總額為 9,140 萬美元。採購的項目包括魚叉飛彈雷達尋標器、海軍魚叉飛彈重工、維修與重新運送（RRR）、零組件及支援設備、備用彈箱、人員培訓與訓練設備，此部分包含機密與非機密項目，以及其他美國政府與承包商技術支援項目與後勤專案服務。標槍飛彈系統（Javelin Missile System）估計總額為3.75 億美元，包含1,050 枚 FGM-148F 標槍飛彈及10 枚試射彈、70 套標槍輕量化指揮發射單元（LwCLU）。此外還包括LwCLU基礎技能訓練器、飛彈模擬彈、電池冷卻裝置，技術手冊與支援、零配件，以及其他後勤與專案支援的相關項目。拖式飛彈系統及相關設備，估計總額為 3.53 億美元。採購項目包括1545 枚TOW 2B BGM-71飛彈加上14 枚驗收單，以及24套改良目標捕獲系統（ITAS）；此外，合約還包括ITAS專用的悍馬車安裝零組件，以及其他後勤與專案支援的相關項目。M142 高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬斯）及相關設備，估計總額為40.5 億美元；包含82 套 M142 高機動性多管火箭系統（HIMARS）、420 枚 M57 陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、756 個 M31A2 導引多管火箭系統單一彈頭彈箱（GMLRS-U）、447 個 M30A2 導引多管火箭系統替代彈頭彈箱（GMLRS-AW）、39 輛 M1152A1 悍馬車、45 套國際野戰砲兵自動化戰術數據系統（IFATDS）；此外，還包含M249 機槍（5.56mm）、M2A1 .50 機槍以及中型戰術軍卡（FMTV）。M109A7 自走砲及相關設備估計總額為 40.3 億美元。項目包括：60 輛 M109A7 155 公釐自走砲（SPH）、60 輛 M992A3 彈藥補給車（CAT）、13 輛 M88A2 裝甲救濟車。4,080 套精準導引套件（PGK）、42 套國際野戰砲兵自動化戰術數據系統（IFATDS）。其他項目包含M2A1 機槍及其備用槍管、車內通訊系統訓練、簡易金鑰裝載機（SKL）、防衛進階全球定位系統接收器（DAGR）、M795 155 公釐高爆彈藥，以及其他後勤與專案支援相關項目。AH-1W直升機備件及相關設備，預計總價值9600萬美元。AH-1W直升機備件及維修零件；美國政府技術和後勤支援服務；以及其他相關的後勤和專案支援。戰術任務網路（Tactical Mission Network）軟體、設備與服務及相關配套，估計總額為 10.1 億美元。此外，合約還包括以下「非主要防禦裝備」（non-MDE）項目 ：無人機系統（UAS）、政府與商用現成軟體（COTS）、系統安全服務與工程支援、分析服務、融合（Fusion）服務、安全與演習場域（Range）支援、雲端工程支援與服務、電信代管／管理服務、系統整合與檢測（SICO）、野戰辦公室支援，以及其他後勤與專案支援相關項目。