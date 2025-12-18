余天75歲妻子李亞萍，日前她自曝出現失智症狀，甚至發生時空錯亂的情況。隨著台灣高齡人口增加，失智症盛行率攀升，已成為國人女性第8大死因。聯合醫院神經內科主治醫師周友芳提到，記憶力逐漸減退是正常的老化現象，但失智症不僅影響短期記憶，還會導致語言、空間感退化，甚至出現幻覺或妄想等症狀，這些都是因為腦部病變引起腦功能下降所致。醫師提醒，除了憂鬱症可能增加風險，透過簡單8題量表，若中2項就應盡速就醫。
這些名人正飽受失智症之苦
藝人李亞萍日前坦承出現失智與失憶症狀，不僅剛講完話就忘，更曾把半夜4點當成下午4點，刷牙穿衣準備出門，讓家人相當憂心。事實上，飽受失智症所苦的名人不在少數，像是美國喜劇演員羅賓．威廉斯，在自縊後經驗屍確定罹患路易氏體失智症，生前出現肌肉僵硬、步態不穩、意識混亂等症狀。侯孝賢導演、好萊塢影星布魯斯威利、心臟外科權威名醫林芳郁等人都正在和失智症搏鬥。
台灣步入高齡化，推估120年失智人口將逾47萬人，130年65歲以上失智症人口數近68萬人。聯合醫院神經內科主治醫師周友芳提到，記憶力逐漸減退是正常的老化現象。然而，失智症不僅影響短期記憶，還會導致語言、空間感、計算能力、注意力及抽象思考能力的退化，甚至可能改變個性，出現幻覺或妄想等症狀。這些都是因為腦部病變引起腦功能下降所致。
失智症的三大成因：
退化性失智症：因異常蛋白長期沉積引起腦部病變，例如阿茲海默症和巴金森氏症失智症。
血管性失智症：因腦血管梗塞或出血造成腦部損傷，逐漸引起認知功能下降，例如腦中風。
可逆性失智症：由感染、內分泌異常或營養不足引起，若及時治療，有可能逆轉病情，例如神經性梅毒、愛滋病、甲狀腺功能低下、缺乏維生素B12或葉酸、水腦等。
預防是對抗失智症的最佳策略
周友芳醫師表示，預防是對抗失智症的最佳策略。研究表明，「地中海飲食」多攝取蔬菜、水果、豆類、堅果、魚類及不飽和脂肪，可降低23%的癡呆症風險，即使有家族遺傳史，也能有效降低發病機率。失智症初期徵兆至關重要，例如記憶力異常下降、判斷力變差或情緒劇烈改變，應至神經內科門診就診，初期出現症狀時及早治療，才能有效延緩病情。
早期失智症篩檢量表
AD-8極早期失智症篩檢量表：快速篩檢是否有早期失智症狀，每題若有「是，有改變」記1分，總分2分以上建議進一步就醫評估
Q1 判斷力上的困難：例如落入圈套或騙局、財務上不好的決定、買了對受禮者不合宜的禮物。
Q2 對活動和嗜好的興趣降低。
Q3 重複相同問題、故事和陳述。
Q4在學習如何使用工具、設備和小器具上有困難。例如：電視、音響、冷氣機、洗衣機、熱水爐（器）、微波爐、遙控器。
Q5 忘記正確的月份和年份。
Q6處理複雜的財物上有困難。例如：個人或家庭的收支平衡、所得稅、繳費單。
Q7 記住約會的時間有困難。
Q8有持續的思考和記憶方面的問題。
資料來源：衛福部、聯合醫院神經內科主治醫師周友芳
