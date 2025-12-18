我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女清潔員妹妹發文。（圖／翻攝Threads）

台南市安平區16日上午一名48歲鄭姓男子酒駕高速追撞，正在定點收垃圾的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員遭夾困車尾，下半身粉碎性骨折慘死，今天陳女父母、妹妹、男友一同來到事發地點進行招魂儀式，對此，母親淚訴女兒個性乖巧與男友兩人身兼兩份工，認真規劃未來，卻讓車禍帶走他們的摯愛，悲痛質問「為什麼要奪走我女兒？」更含淚說道「為什麼不能讓她一直幸福下去？」回顧整起事件，16日上午8點多，一名48歲鄭姓鹹酥鴨老闆，從天黑喝酒喝到天亮，而他更不顧友人勸阻執意要酒駕回家，就在行駛不到一分鐘、短短400公尺後，他就高速追撞停在路旁清運的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員當場被夾擊身亡。警方到場發現，鄭男酒測值高達0.95毫克，警詢後，警方依《刑法》公共危險及酒駕致死罪嫌，將鄭男移送偵辦。檢方複訊後向台南地院聲請羈押，法官也於當晚火速裁准。家屬今日在事故現場舉行招魂儀式，父母悲痛哽咽地表示「酒駕致死事件不是第一次，也不會是最後一次」。他們提到「女兒才工作三個月，就遭撞得四分五裂喪命，甚至需要五名法醫協助處理」，痛心問道：「為什麼要奪走我女兒？」家屬也強調，希望酒駕者受到最嚴厲的懲罰，並盼司法能還女兒一個公道。陳女母親透露，女兒個性乖巧認真，才與男友交往三個月，兩人都兼職兩份工作，努力規劃未來，卻因酒駕事故從此天人永隔。她忍不住落淚哽咽表示：「為什麼不能讓她一直幸福下去？」，而現場目擊全過程的男友甚至比家屬哭得更傷心，令人不捨。死者妹妹在社群平台Threads發文表示，當她親眼看到姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛。她描述，下半身兩隻腳幸好還有皮支撐，否則內部的肉可能都會外露，心碎表示「我真的很難過，那個人真的非常惡劣……」。她同時感謝修復師們日夜趕工，盡力完成修復「能做到這樣已經很好了，真的非常感謝您們」。