台灣人氣爆棚的buffet「饗A Joy」一直以來榜上有名，憑藉全台最貴、最高自助餐名號，加上樣樣高檔的食材與高級服務，成為有錢人最愛的buffet之一。但近年在社群平台，饗A Joy隱藏神品「金色原子筆」突然爆紅，不少人都認證實用又高級，驚艷程度甚至超過龍蝦、干貝等海鮮美食，就連金曲歌后曹雅雯也愛到想連買10支帶走，一舉成為饗A Joy隱藏伴手禮。
饗A Joy不搶龍蝦了！眾改愛這支：高水準又實用
有女網友日前在Threads發文分享，表示自己前往知名buffet「饗A Joy」用餐，沒想到最讓她驚艷的不是龍蝦等海鮮美食，竟是店家贈送的金色原子筆，不只好寫又滑順，讓她使用過後大讚不已。
貼文曝光後，隨即釣出不少過來人認證，「超級同意～吃了兩次家庭聚餐收集」、「非常好寫，但都不給一人一支好可惜！」、「公司員旅在這邊吃我還逐桌撿筆，真的很好寫，而且我寫完一支了」、「我們一桌4人只有一支筆，被我拿走了～真的好寫有質感又輕巧」、「會為了這個筆想去」。
饗A Joy「金色原子筆」爆紅！金曲歌后曹雅雯也讚：想買10支
據了解，「饗A Joy」是全台最貴的Buffet，位於台比101大樓86樓，亦是「台灣最高Buffet」。但饗A Joy近年不只美食等受到社群媒體討論以外，店家所提供的原子筆成為近年網路爆紅神品，不少民眾都認為該款原子筆相當實用又好寫，加上全金的外表富有質感，具備實用性與高級外表，成為許多人到訪時必帶走的神品。
饗A Joy原子筆的厲害程度，就連金曲歌后曹雅雯曾特別大讚！當時曹雅雯在個人社群貼出一張手寫心情記錄照片，強調是利用饗A Joy贈送的原子筆書寫，但話鋒一轉，表示想找尋饗A Joy內部工作人員，坦言想一次購買10支原子筆，甚至跪求再三拜託，留言區真的引來饗A Joy官方帳號回應「感謝您的喜愛，我們有私訊給您唷」。
饗A Joy原子筆用途被公開！苦主揭唯一敗筆是它
饗A Joy原子筆實用已經是許多顧客皆知，不少人都在求問原子筆究竟在哪可以購買，雖然官方目前沒有給予原子筆出處，不過據悉，這款原子筆是服務人員在桌邊進行服務時，會主動且免費提供的，與店內明信片活動進行搭配，一同贈送給來客，現場也有信箱可投遞明信片，由店家代替客人傳遞祝福與愛。
雖然饗A Joy金色原子筆成為店家隱藏好物，使用上也多是正評，但部分人也提供使用上問題，表示使用一陣子會有斷水漏墨狀況，甚至有苦主放在包包內遇上漏水，導致整個背包都被染黑，建議使用時特別保管收藏好。不過該問題仍不影響原子筆人氣，使用上仍勝過市面上多數原子筆，民眾下次有機會前往饗A Joy用餐時，記得帶走一支原子筆才不吃虧。
資料來源：饗A Joy、曹雅雯、饗賓餐旅集團
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友日前在Threads發文分享，表示自己前往知名buffet「饗A Joy」用餐，沒想到最讓她驚艷的不是龍蝦等海鮮美食，竟是店家贈送的金色原子筆，不只好寫又滑順，讓她使用過後大讚不已。
饗A Joy「金色原子筆」爆紅！金曲歌后曹雅雯也讚：想買10支
據了解，「饗A Joy」是全台最貴的Buffet，位於台比101大樓86樓，亦是「台灣最高Buffet」。但饗A Joy近年不只美食等受到社群媒體討論以外，店家所提供的原子筆成為近年網路爆紅神品，不少民眾都認為該款原子筆相當實用又好寫，加上全金的外表富有質感，具備實用性與高級外表，成為許多人到訪時必帶走的神品。
饗A Joy原子筆的厲害程度，就連金曲歌后曹雅雯曾特別大讚！當時曹雅雯在個人社群貼出一張手寫心情記錄照片，強調是利用饗A Joy贈送的原子筆書寫，但話鋒一轉，表示想找尋饗A Joy內部工作人員，坦言想一次購買10支原子筆，甚至跪求再三拜託，留言區真的引來饗A Joy官方帳號回應「感謝您的喜愛，我們有私訊給您唷」。
饗A Joy原子筆實用已經是許多顧客皆知，不少人都在求問原子筆究竟在哪可以購買，雖然官方目前沒有給予原子筆出處，不過據悉，這款原子筆是服務人員在桌邊進行服務時，會主動且免費提供的，與店內明信片活動進行搭配，一同贈送給來客，現場也有信箱可投遞明信片，由店家代替客人傳遞祝福與愛。