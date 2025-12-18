我是廣告 請繼續往下閱讀

饗A Joy不搶龍蝦了！眾改愛這支：高水準又實用

沒想到最讓她驚艷的不是龍蝦等海鮮美食，竟是店家贈送的金色原子筆

▲饗A Joy金色原子筆在網路上爆紅，不少人使用過皆大讚不已，認為手感滑順又有質感。（圖／翻攝Threads）

饗A Joy「金色原子筆」爆紅！金曲歌后曹雅雯也讚：想買10支

不少民眾都認為該款原子筆相當實用又好寫，加上全金的外表富有質感，具備實用性與高級外表，成為許多人到訪時必帶走的神品。

▲饗A Joy原子筆的厲害程度，就連金曲歌后曹雅雯曾特別大讚，當時曹雅雯在個人社群貼出一張手寫心情記錄照片，強調是利用饗A Joy贈送的原子筆書寫。（圖／曹雅雯臉書）

饗A Joy原子筆用途被公開！苦主揭唯一敗筆是它

這款原子筆是服務人員在桌邊進行服務時，會主動且免費提供的，與店內明信片活動進行搭配，一同贈送給來客

▲這款原子筆是服務人員在桌邊進行服務時，會主動且免費提供的，與店內明信片活動進行搭配，一同贈送給來客。（圖／饗賓餐旅提供）

使用一陣子會有斷水漏墨狀況，甚至有苦主放在包包內遇上漏水，導致整個背包都被染黑，建議使用時特別保管收藏好。