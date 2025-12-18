我是廣告 請繼續往下閱讀

▲程予希和孟耿如私下是朋友，透露她的近況。（圖／星星相藝提供）

程予希在《如果我不曾見過太陽》中飾演賴芸蓁（沈暮）廣受好評，今（18）日她出席媒體茶敘，宣布即將到溫哥華進修一個月，也預計明年底會開畫展，笑說如果有意外就是後年，而之前她曾和孟耿如借過畫室，被問到是否還有聯絡？程予希大方說一直有在見面，也會當陪玩姐姐，但沒有Push她回歸圈子，程予希嘴唇開始發抖，笑說已經問到她無法回答的深度了。孟耿如之前爆出和黃子佼離婚，演藝生涯全面停擺，程予希和孟耿如是朋友，還曾經跟她借過畫室，被問到還有沒有聯絡，程予希說，「我們一直都滿關心彼此，沒有特別關心這件事（離婚），她狀態還好。」程予希自認很會陪玩，也會去孟耿如家當陪玩姐姐，程予希也說，「他們有盡量不要讓家人感覺到這件事。」至於有沒有Push孟耿如回歸拍戲？程予希一邊笑嘴角開始顫抖，「沒有...欸。」經紀人馬上就出來喊停，把大家逗樂。程予希是演藝圈出了名的才女，每年辦畫展成為目標之一，她即將去溫哥華一個月學語言，之後還想到國外進修表演，算是先試水溫，問起畫展進度？她心虛說，「沒意外的話會是明年底，有意外就是後年！還在努力進修，辦了第一次就希望繼續辦下去。」不僅如此，程予希還有找藝術老師上課，原本一直是用壓克力油蠟筆作畫，現在會練習其他媒材作畫，將來也不排斥開發軟雕塑或是其他的，這次也會帶水彩或是蠟筆去溫哥華寫生。