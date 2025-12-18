我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹市長高虹安出席2026消防形象月曆發表會。（圖／記者呂炯昌攝）

▲新竹市2026消防形象月曆發表會。（圖／記者呂炯昌攝）

新竹市長高虹安被控在任職立委期間，虛報助理酬金及加班費，一審依貪汙重罪判7年4月。台灣高等法院16日以立法院回函認定助理費性質屬實質補助、可彈性勻用，逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。高虹安今（18）日正式復職，出席第一個公開行程是與2026消防形象月曆發表記者會，並宣布核定消防人員危險加給加成四成，待中央修法完成後即可即刻生效。高虹安復職首日出席2026消防形象月曆發表記者會，她在致詞時表示，為展現對第一線警消人員的高度重視，上午簽署首份公文，拍板同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，明表達市府支持基層警察、守護城市治安的立場；第二份公文同時也核定消防人員危險加給加成四成，待中央修法完成後即可即刻生效。高虹安表示，新竹市近年人口持續成長、科技產業快速發展，治安、交通與警政勤務量同步攀升，城市能夠安居樂業，仰賴警察同仁長時間、不分晝夜的辛勞付出。此次市府全力支持「勤務繁重加成」修正，正是以最實質的制度與福利，回應警察人員對城市安全的關鍵貢獻。高虹安指出，公共安全是市府施政的重中之重，唯有穩定並照顧好第一線救災人力，才能確保市民生命財產安全。她上任後即優先調升消防同仁超勤加班費至每月1萬9,000元，並將消防局員額擴編至498人，以實際行動紓解勤務壓力。消防局長李世恭提到，經精算危險職務加給預算需求約新臺幣1,685萬餘元，誠摯感謝高虹安體恤基層辛勞，給予全力支持並核定經費，以實質行動提振救災士氣，做消防弟兄最堅強的後盾。市府也持續完善消防人員生活照顧措施，落實廚娘常時聘用，確保同仁於值勤期間能隨時享用熱食，並因應物價上漲調升誤餐費，全面提升用餐品質，讓消防人員能無後顧之憂地投入救災任務。警察局長許頌嘉最後補充，內政部警政署此次擬修正勤務繁重加成規定，明確將各縣市警察局納入適用機關，經估算新竹市警察局整體預算需求約新臺幣4,000萬元。儘管對市府財政造成一定壓力，仍感謝高市長堅定力挺警察、落實照顧基層的政策立場。警察局也將不負市長與市民期待，持續全力投入各項警政工作。