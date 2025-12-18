我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12/20～12/24冬至咖啡優惠。（圖／www.7-11.com.tw）

▲聖誕新年禮物趴指定品項12杯480元。（圖／www.7-11.com.tw）

▲7-11即起至12月23日前，推出指定湯圓2件88折、3件75折優惠活動。（圖／www.7-11.com.tw）

▲全聯開賣「桂冠湯圓 X DINOTAENG聯名組合限定開賣」。（圖／全聯提供pxmart.com）

年底迎接冬至、聖誕節到來！7-11也推出一系列限定優惠，包括聖誕節期間，門市有大杯燕麥拿鐵2杯99元，鹿兒島濃焙茶拿鐵、黃金榛果太妃風味拿鐵、香草焦糖風味瑪奇朵都只要第二杯10元，寄杯則有美式、拿鐵任選12杯480元。◾好時經典可可6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）◾風味指定飲品6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果太妃◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）◾大杯燕麥拿鐵6杯290元，6.4折（原價75元、特價48元）◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵任選12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）◾風味系列熱飲任選12杯520元，6.6折（原價65元、特價43元）（皇家伯爵紅茶拿鐵／黃金太妃榛果／香草焦糖瑪奇朵／福岡八女濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／好時經典可可）◾西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選12杯670元，7折（原價80元、特價56元）◾青梅冰茶/一顆檸檬紅茶/一顆檸檬青茶任選12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）◾琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）◾憑uniopen聯名卡/icash 2.0/icash Pay/OPEN錢包購買指定聖誕福袋、CITY系列飲品、飲料、零食、糖果…等，13大類別商品每滿222元立折20元◾可口可樂纖維+PET600買2送2◾味味一品麻辣臭豆腐麵買2送2◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2◾77乳加濃巧酥買2送27-11即起至12月23日前，推出指定湯圓2件88折、3件75折優惠活動，除了經典的花生、芝麻、鮮肉湯圓，今年引進美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓（售價92元）」更獨家推出凡購買指定湯圓可以99元加購美樂蒂×Kuromi 餐具組。還有傳統與創意兼具的「粿」湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓」以及「香濃花生紅龜粿湯圓」（售價79元）。全聯福利中心則在冬至開賣，桂冠最新聯名韓國人氣IP「DINOTAENG」湯圓組，每盒內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」2種口味，還隨機附贈可愛「DINOTAENG」造型湯匙，每盒售價159元。12月21日前，「Kenji健司 濃醇芝麻草仔粿湯圓/香濃花生紅龜粿湯圓（8入）」每包59元；「連珍 紫米皓月湯圓（10入）」每包售價109元；「蒸荐康 御賞大福圓-爆漿鹹湯圓（8入）」單包169元，第2件5折，平均每包127元。