▲許舒博認為，若想面對國際商場競爭，台灣中小企業勢必要透過數位轉型、升級。（圖／記者朱永強攝）

▲Michael Chang強調，轉型比數位更重要，過程中不能過度專注於技術選擇的迷思。（圖／記者朱永強攝）

▲績效基礎、累積和轉型價值掛鉤的數據、人才培訓，是企業數位轉型的3大重點。（圖／記者朱永強攝）

▲蔣光澤期盼透過成功企業分享，讓中小企業不再只是被動追趕變化，而是主動「引領變化」。（圖／記者朱永強攝）

在競爭加劇、技術飛速迭代的時代，全球企業都要面臨「數位化轉型」的陣痛期，藉由數位轉型脫胎換骨，才能避免公司品牌被洪流沖垮，台灣數位資產暨開放科技協會（DAOTAT）12月18日舉辦「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」論壇，邀請國際、國內各界知名的企業代表分享實戰經驗，講述「企業數位化」該如何著手、運行，期盼能輔佐台灣數量最多的中小企業，透過轉型提升競爭力，達成永續經營的目標。台灣數位資產暨開放科技協會理事長許舒博指出，台灣中小企業眾多，若想攜手面對國際商場競爭，勢必要透過數位轉型、升級，發展新型經營和生產模式，才能和國際接軌；不過現實是，中小企業受限於財力、人力，轉型上勢必有不少瓶頸，因此透過專家、成功人士的經歷吸取經驗非常重要。國際知名管理諮詢公司麥肯錫全球董事合夥人Michael Chang說明，提到「數位化」就無法脫離「AI技術」，麥肯錫統計顯示，有88%的公司都曾嘗試數位化或人工智慧轉型，不過只有25%取得實質性進展，10%能夠實際提升業務成效。Michael Chang強調，在數位轉型過程中，很多企業會有「太過強調技術，忽視人才培育」的迷思，一昧的思考應該升級哪些大型企業應用程式、部署哪些最新工具？「過度專注於技術選擇，卻忽略『轉型』比『數位』更重要」，把公司現有的資料重新整理，以績效為導向把轉型重點放在業務、員工，甚至是成立團隊或轉型辦公室，從公司集體想法和人員為出發點，才能建立支撐長期競爭力的數位基礎。Michael Chang提及，綜觀企業數位轉型有3大重點，第一是用「績效基礎」定義公司需要的數位系統，抓出營運的人事、採購、財務、銷售等階段會出現的關鍵流程，去評估數位系統能否實質帶來績效，再去執行。第二是建立、累積和轉型價值掛鉤的基礎設施和數據，公司內部有營運數據、財務數據、客戶數據等，但不是所有數據都有利用價值，花費太多時間埋頭建立數據庫沒有用，嚴格控管數據正確性、系統化，才能進行下一步的數位轉型。最後一點則是大力投資能力建設好和企業變革引擎，簡單來說，AI等科技進步飛速，公司想要駕馭這些器材，也必須針對人才做相對應的培訓，並讓公司上下都有共同的轉型目標。台灣數位資產暨開放科技協會發起人暨常務理事蔣光澤總結，台灣在科技、服務、零售與製造等領域具備深厚基礎，關鍵在於如何以數據驅動決策、讓科技成為業務創新與服務升級的核心動能，並在轉型過程中同步重塑組織與人才結構。期望企業不再只是被動追趕變化，而是主動「引領變化」，在數位浪潮中建立可持續的競爭優勢，開創更大的成長空間與市場機會。