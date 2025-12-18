我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著旅遊旺季將至，不少民眾陸續安排假期國內外旅遊行程，交通部觀光署今（18）日公告，截至今（114）年12月17日國內旅行業營運狀況，共有39家旅行社解散、12家遭廢止或撤銷旅行業執照、9家旅行業保證金經扣押或執行、45家自行申報及主管機關副知停業。觀光署提醒，民眾選擇參加旅行社舉辦的旅遊活動、購買國際機票或郵輪商品出遊，應注意旅行社是否為領有旅行業執照的合法旅行社，也務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，不要誤信沒有合法旅行社的網路或Line揪團，如選購低於參考售價的產品，宜多比較內容，確認團費包含／不包含項目及是否有「自費行程」、解約之退費標準。再來是匯款繳費前，應確認帳戶為旅行社所有，繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存；簽約後建議參加旅行社行前說明會並閱讀行前須知，同時視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險。如選擇郵輪旅遊，觀光署表示，考量郵輪國外旅遊與一般國外旅遊屬性、操作方式不盡相同，且涉及國際郵輪規範，建議消費者於購買郵輪旅遊商品前，務必先請旅行社提供完整資訊，如郵輪航程變更、取消、延誤、解約之退費、設施設備與其相關費用等資訊。最後是選購國外旅遊產品或出國前，建議至外交部領事事務局網站及中華民國大陸委員會網站查詢相關旅遊警示，隨時注意旅遊目的地旅遊安全資訊。出發前請至領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」網頁登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。以下為交通部觀光署公告，截至今（114）年12月17日國內旅行業營運狀況：犇發國際旅行社、來客喜旅行社、台光大國際旅行社、永迎旅行社、盼遊國際旅行社、猴思特旅行社、新南向旅行社、藍灣旅行社、鯨宇國際旅行社、晟源旅行社、福倉旅行社、秘樂旅行社、天鷹旅行社、易瀚國際旅行社、易凱旅行社、天南旅行社、澎式日常旅行社、香格里拉旅行社、怡安旅行社、龍慈旅行社、朋來旅行社、東航旅行社、芊芊旅行社、興南旅行社、菁喜旅行社、比利旅行社、軒漢旅行社、博亞國際旅行社、捷誠旅行社、浩展國際旅行社、動力澎湖旅行社、巨麗旅行社、愛遊天下國際旅行社、菁英旅行社、特芙樂國際旅行社、佳寶旅行社、軒瑜旅網旅行社、四海一家旅行社、鄉閣旅行社全球國際旅行社、松愛國際旅行社、諦陽旅行社、朝桂旅行社、新成長旅行社、台灣風獅旅行社、寶鑽旅行社、富康旅行社、世航旅行社、楓蓮旅行社、翔展旅行社、萬豪國際旅行社世航旅行社、朝桂旅行社、草屯旅行社、井昇旅行社、連晟旅行社、翔展旅行社、喜泰旅行社、休遊旅行社、跳島在地日常旅行樺宇旅行社、福安旅行社、遠輪旅行社、江山旅行社、信鋒旅行社、小馬國際旅行社、百飛旅行社、詠泰旅行社、臺灣國際旅行社、享台灣旅行社、優質旅行社、光陽旅行社、台塑旅行社、運通國際旅行社、金興旅行社、二姐旅行社、瑞麒旅行社、再興國際旅行社、大宏旅行社、遇見國際運通旅行社、昇漢旅行社、永豐旅行社、台灣便利旅行社、嗨澎湖旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、米飯旅行社、啟程旅行社、安美旅行社、亞馨樂活旅行社、大來國際旅行社、享玩旅行社、和成旅行社、百世旅行社、跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、天齊旅行社、迦勒興旅行社、金元玉旅行社、亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、華夏國際旅行社、經典旅行社