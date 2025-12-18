我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣有事風波影響 中國11月赴日遊客減少

中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、「搞清楚再出國」，還驚動航警過來調解，讓現場遊客全都看傻。據了解，這起事件發生在昨（17）日，從日本網友分享在社群網路的影片可以看見，幾位中國遊客與台灣遊客在機場大廳起爭執，一位中國女遊客情緒激動，大喊「台灣是中國的」、「出門在外，把政治搞清楚了再出門」等等，其間一位中國男子試圖勸阻，結果被另一位中國女遊客一把拽開。中國遊客音量超大，航警隨即到場了解狀況，與台灣遊客交談，中國遊客在一旁繼續辱罵「說人話！說狗語啊！」至於航警與台灣遊客的談話內容則聽不清楚，之後雙方似乎並未再進一步擴大摩擦。影片掀起熱烈討論，許多日本網友留言痛批「最好先從猴子進化成人類，再考慮出國吧」、「應以從事政治活動為由，把她強制遣送回國」、「簡直是語無倫次。恐怕中國人抱持著大中華思想，將日本和台灣都視為夷狄，所以來日本旅遊不像台灣人那樣純粹是為了觀光，而更像是一種巡視屬國的感覺」、「難道他們不覺得日語是人類的語言嗎？既然如此，幹嘛還要來日本？而且說到底，習維尼不是才叫他們不要去日本嗎？」、「台灣人冷靜應對的態度令人印象深刻。在公共場合，撇開國籍或政治不談，最起碼的尊重是必要的」、「這個中國人才該去好好學習世界趨勢，這樣才會知道自己有多丟人」、「等回國之後，應該會被當成英雄對待吧。哈！不過要是真懂政治的話，幹嘛還待在日本啊？」日本政府觀光局公布最新統計數據，11月從中國來日本的遊客為56萬2600人，與去年同期相比，增幅為3％，相較先前一直維持在10％以上的成長幅度大幅縮小，相較於10月的71萬人次也有所下滑。很可能是受到中國政府呼籲民眾避免赴日旅遊的影響，不過，外國遊客整體數相較過往同期仍創新高，訪日外國遊客數達到351萬8000人，比去年同期增長了10.4％，創下11月份的歷史最高紀錄，台灣赴日遊客也增加了11.1％，達到54萬2400人。