2025年的冬至就在12月21日（週日），許多長輩都會說吃湯圓長一歲，你知道由來是什麼嗎？新北市政府在臉書粉專「我的新北市」表示，24節氣中，冬至是一年中黑夜最長的一天，吃湯圓象徵圓滿如意、添歲添福，至於湯圓要吃多少顆？命理師柯柏成表示，湯圓最好吃雙數，象徵喜事、象徵喜事、財運雙雙抵達！
冬至為什麼要吃湯圓？
新北市政府指出，24節氣裡的冬至又稱作「冬節」，是一年中黑夜最長的一天，冬節的祭品就是「冬節圓」，也就是俗稱的湯圓，象徵圓滿如意、添歲添福。在清朝《台灣府志》中有記載，「人家作米丸祀眾神及祖先，舉家團圞而食之，謂之『添歲』」。
而長輩常說吃湯圓大一歲，這個說法源自周代到漢初以冬至為歲首的曆制，在古代的歲制冬至是一年的開始，從這天以後白天會慢慢變長，被視為迎接陽氣的日子，可以說是「一年之始」，因此也有「冬至大如年」的說法。這一天會祭天以添歲，南宋陸游詩注就有「吃盡冬至飯便添一歲」之說，由此可見，吃冬至湯圓象徵添歲的觀念。
湯圓要吃雙數 古人也吃水餃、甜年糕
命理師柯柏成表示，冬至湯圓不僅是應景的食品，也是開運食物，就像粽子是端午專屬節氣的開運食品，不過要注意，不管是吃紅白小湯圓或包餡湯圓，都建議吃雙數顆，象徵喜事、財運雙雙而至。
除了吃湯圓之外，古人也有吃水餃跟甜年糕的習俗，因為水餃外型跟元寶相似，吃了可以旺財運、招財進寶；甜年糕則是象徵在新年吃甜甜，可以好過年，在新的一年順順利利。
資料來源：我的新北市、柯柏成
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
