美國紐約布魯克林一名自稱來自台灣的網美Pei Chung，涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，甚至向店家提出「肉償」要求，近日遭到當地警方逮捕，被關入雷克島監獄。她在17日穿著監獄服裝現身布魯克林法庭，被美媒披露在法庭上多次插嘴，遭法官訓斥。根據紐約郵報報導，現年 34 歲的Pei Chung被指控在一個月內至少在八家餐廳吃霸王餐，許多高級餐廳員工及老闆反映，女子假裝自己是美食網紅，吃完餐後拒絕付款並表示自己會幫忙宣傳，在Instagram上發布讓人看起來相當可口的餐飲照片，但店家拒絕；其中一家彼得盧格牛排館（Peter Luger）員工表示，她甚至提議以性服務來代替支付她的牛排費用。報導提到，17日她身穿橄欖綠色囚服出席布魯克林法院的聽證會，期間多次打斷法官雷諾斯（Orville Reynolds）的發言。雷諾斯法官最後忍無可忍地訓斥，「我說話的時候妳不准說話！聽懂了嗎？！」但她回答，「那是不對的。」紐約郵報指出，律師先前曾聲稱Pei Chung對於訴訟程序和法律過程並不瞭解，也難以與律師溝通，排定12月17日開庭接受針對心理與精神狀況評估的「730檢查」。聽證會期間，Pei Chung的律師德夏魯斯（Henry Dechalus）請求法官禁止會中其他人攝影，認為這會讓媒體販售她的影像，進而侵犯她的權利，但法官引用公眾利益為由，准許了現場攝影。根據警方紀錄，鍾女因吃霸王餐至少被報警叫過 10 次，受害名店包括紐約的熱門的高檔餐廳，如 Francie、Lavender Lake、Motorino 和 Peter Luger。Pei Chung常在社群上發布自己穿著皮草、配戴路易威登（Louis Vuitton）和愛馬仕（Hermes）高檔配件的照片。紐約郵報調侃，如今她戴著手銬站在律師身旁，顯得狼狽不堪。