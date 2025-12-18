三星今（18）日正式發表首款三摺旗艦手機Galaxy Z TriFold，採左右內摺三段式設計，展開後為10吋大螢幕，是三星迄今螢幕最大的手機面板。機身在最薄處僅 3.9公釐，搭載Snapdragon 8 Elite 平台、2 億畫素主相機，台灣今公布售價89900元，即日起開始預購。
根據三星官方資訊，Galaxy Z TriFold 在摺疊狀態下擁有6.5吋螢幕，握感輕巧如一般手機；但完全展開後，隨即變身為一台10吋的平板電腦，螢幕寬度相當於三支6.5吋手機並排。雖然是三摺疊設計，但機身厚度控制得相當驚人。Galaxy Z TriFold 展開時厚度僅 3.9mm，成為三星迄今最薄的行動裝置，摺疊起來，厚度也僅有12.9mm，比前五代的 Fold 系列都還要輕薄。在耐用度方面，主螢幕經過超過20萬次的摺疊測試，機身採用高強度鈦合金轉軸與 Advanced Armor Aluminum 邊框，確保強悍的耐用性。
首款獨立運作DeX 行動商務與創作利器
針對商務人士與創作者，Galaxy Z TriFold 搭載了高通 Snapdragon 8 Elite For Galaxy 處理器，並導入深度整合的 Galaxy AI。透過「多重視窗」功能，用戶可以同時閱覽文件、利用 AI 摘要重點，甚至透過 Gemini Live 即時分享畫面。值得一提的是，這是首款支援「獨立運作 Samsung DeX」的手機，用戶可建立最多四個工作區，甚至外接螢幕、藍牙鍵盤與滑鼠，瞬間將手機化身為行動辦公室。
2億畫素鏡頭、超大電量
影像規格方面，Galaxy Z TriFold 承襲了旗艦級的配置，主鏡頭高達2億畫素，搭配1200萬畫素超廣角鏡頭，無論是拍攝建築細節或廣闊風景都能輕鬆駕馭。螢幕部分採用 Dynamic AMOLED 2X 面板，支援 120Hz 更新率，封面螢幕峰值亮度可達2600尼特，內頁螢幕則為1600尼特，戶外強光下依然清晰。為了支撐10吋大螢幕的耗電量，機身內建 5600mAh 三電池模組，並支援 45W 超快速充電2.0 與 15W 無線快充，確保全天候的續航力。
上市資訊與規格
Galaxy Z TriFold 首波推出「瀚夜黑」配色，搭載16GB RAM與 512GB ROM，支援 IP48 防塵防水等級，出廠即預載 Android 16 與 One UI 8 作業系統。盒裝內附贈 45W旅充與碳纖維保護殼。
Galaxy Z TriFold 重點規格一覽
螢幕： 展開10吋 / 摺疊6.5吋 Dynamic AMOLED 2X
處理器： Snapdragon 8 Elite for Galaxy
相機： 2億畫素廣角 + 1200萬畫素超廣角 + 1000萬畫素遠距
記憶體： 16GB RAM / 512GB ROM
電池： 5600mAh (45W快充)
重量： 309g
顏色： 瀚夜黑
售價：89900元
資料來源：三星
