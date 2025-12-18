我是廣告 請繼續往下閱讀

▲程予希在《如果我不曾見過太陽》中逆齡演出高中生。（圖／翻攝自IG@hadinotseenthesun1225）

程予希在台劇《如果我不曾見過太陽》中飾演賴芸蓁（沈暮）受到好評，還被譽為全劇最會演。程予希也分享，原本不想再演高中生，但因為角色轉折很吸引她，特別全素顏上陣。最後一幕程予希和柯佳嬿到海邊散步，卻突然去買飲料被說不合理，而柯佳嬿看完曾敬驊留下的信後，選擇走入海中，程予希今（18）日出席媒體聯訪也解惑，去買飲料是為了要讓柯佳嬿有自己選擇的機會。許多觀眾看完《如果我不曾見過太陽》之後在社群上熱烈討論，很多人說程予希在最後一幕和柯佳嬿到海邊散步，結果卻突然去買飲料非常不合理，程予希也解釋，「因為需要讓她自己一個人（面對、選擇）。」還有一幕是程予希去看了李沐的爸媽之後，把耳骨上的耳環拿掉，程予希說，「那個耳環是曉彤（李沐角色名）的，我是用這種方式在思念她，但她後來想起來所有的事，我才拿下來。」程予希被讚是全劇最會演，眼神和表情都很細膩，她害羞說看到這麼多正面評價，反而有點不知所措，「我沒下載Threads，也是怕影響心情，但有消息他們（同事）會幫我過濾了再告訴我。」程予希本來不想再演高中生，但劇本寫得很好，又有腹黑跟復仇的部分，是她很想嘗試的，為此還全素顏演出，程予希也大讚劇組演員都很敬業，爆料柯佳嬿私下是一個非常冷面笑將的人，「她常常冷冷的說一些好笑的話」。曾敬驊則是偏難聊，但很帥，有瞬間愛上他？程予希笑說，「好像可以！」程予希分享，有一場她去探監，冷冷地嗆曾敬驊為什麼不能就這樣去死一死就好，當下鏡頭只拍她，她情緒很濃所以落淚，曾敬驊在鏡頭外也跟著她哭，程予希說，「那場是我的殺青戲，那一刻好感謝這個男主角是曾敬驊！」