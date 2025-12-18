我是廣告 請繼續往下閱讀

新人婚禮開跳國民神曲「Lucy健康操」！結婚到一半秒變體育課

▲婚禮上「Lucy健康操」音樂一下，馬上引起現場賓客共鳴，最可愛的是第一屆畢業學生，也跟著一起參加婚禮，甚至還在後方一同大秀舞姿。（圖／IG@weddinghost__libby授權提供）

婚禮開跳Lucy健康操「賓客無意識跟著動」！影片破百萬人搶看瘋傳

最健康婚禮誕生！近日社群平台上一段婚禮表演短片被瘋傳，一對皆是小學老師的新人，直接在婚宴現場大跳國民神曲「Lucy健康操」，讓婚禮搖身一變成體育課，現場賓客也十分驚喜，許多人甚至被音樂喚起肌肉記憶，跟著新郎新娘一起在現場擺動，跳起國民健康操，這段影片吸引百萬人搶看，更有多達2.5萬人按讚，成為2025年最特別、最紅的婚禮之一。婚禮主持人靖儀Libby近日在IG分享一段相當特別的婚禮表演，透露一對新婚新人剛好是小學老師，在婚禮企劃時隨口一提「跳國小健康操」的主意，最終真的在婚禮進行了，透露「Lucy健康操」音樂一下，馬上引起現場賓客共鳴，最可愛的是第一屆畢業學生，也跟著一起參加婚禮，甚至還在後方一同大秀舞姿。從畫面中可見，新娘新郎站在賓客之間，後面還站了一群學生，影片一開始便出現學校鐘聲，接著而來的竟是台灣國民健康操音樂，一音一出來，賓客瞬間發出尖叫聲，新娘與新郎們直接在現場開跳健康操，動作皆相當俐落不馬虎。有趣的是，底下的賓客肌肉記憶也被音樂喚醒，儘管坐著仍跟著音樂一同擺動，現場秒變成國小體育課。這段有趣的婚禮影片瞬間在網路上爆紅，吸引超過138萬人觀看，高達2.5萬人按讚，成為2025年最特別的婚禮之一。不少網友看了皆大讚留言，「好可愛！我上週才看我七歲兒子表演完」、「好可愛好溫馨」、「也太可愛了！」、「底下全是被露西支配的台灣人，有夠喜歡，聽到音樂身體會自動動起來」、「多少被聲控肢體的舉手」、「那一天起，人類終於想起被露西支配的喜悅」。