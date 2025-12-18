我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市三民區今（18）日上午驚傳一起奪命車禍，一名77歲潘姓女子駕駛自小客車行經建國三路時，竟突然逆向衝入對向車道，正面撞上騎機車載著兒子的丁姓婦人，母子瞬間被夾在汽車與機車之間，宛如「夾心餅乾」，現場畫面怵目驚心。丁女當場失去生命跡象，緊急送往高雄醫學大學附設醫院搶救，最終仍宣告不治，後座的兒子則受傷送醫，所幸意識清楚。警方指出，這起事故發生於上午9時44分許，地點位在三民區中華三路與建國三路口。潘姓老婦當時沿建國三路東向西行駛，卻疑似不明原因駛入對向車道，與正沿西向東行駛、由丁姓女子騎乘並搭載兒子的機車發生碰撞，衝擊力道猛烈，機車遭推擠後再撞上路旁停車格內的轎車，造成連環事故。事故發生後，丁姓女子被卡在兩車之間，當場呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經救護人員緊急送醫搶救，仍因傷勢過重不幸身亡；其兒子黃男身體多處擦挫傷，送醫包紮治療後並無生命危險。突如其來的事故也讓現場目擊民眾飽受驚嚇，直呼「來得太快，完全來不及反應」。三民第一分局表示，警方獲報後立即派員到場處理，並通報交通分隊進行測繪蒐證。經初步調查，潘姓老婦酒測值為0，排除酒駕情事，初步研判肇因為「未依規定駛入來車道」，至於是否涉及超速、分心駕駛，或身體健康狀況影響判斷，仍有待進一步鑑定釐清。由於事發路段車流量大，事故一度造成交通回堵，警方隨即實施交通管制並加強疏導，避免二次事故發生。後續肇事責任將由交通事故鑑定單位進一步分析認定。警方也呼籲，用路人行車時務必遵守交通標誌、標線及號誌指示，切勿任意跨越車道或逆向行駛，尤其高齡駕駛更應留意自身身體狀況，確保行車安全，以免憾事重演。