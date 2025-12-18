珍貴的保育類竟然在市區失去生命！藝人「柳丁哥哥」甘子禾昨（17）日發文分享，他在新北市中和區秀朗橋目睹「藍色大鳥」倒臥在人行道上已無呼吸，靠近一看才發現竟是台灣特有種保育類「藍腹鷴」，也讓他不禁感嘆：「這絕對是我遇過最傻眼的路殺」！
台灣國寶鳥藍腹鷴誤入市區遭路殺！柳丁哥哥送牠最後一程
柳丁哥哥昨（17）日晚間表示，自己12月16日早上行經中和秀朗橋去買東西，下橋時發現一隻動物倒在人行道上，「一開始我其實還沒認出，只覺得這隻鳥好大、羽毛好美，但仔細一瞧這羽毛的顏色，不對啊！該不會是藍腹鷴吧？」
經過圖片比對特徵後，柳丁哥哥才確定了這就是台灣保育類藍腹鷴，更令他訝異的是：「藍腹鷴居然會出現在市區，雖然左側遠方有安坑山區，但距離也不算近，以海拔來說，藍腹鷴怎麼可能會出現在這裡啦！」
根據《台灣鳥類誌第2版》資料顯示，藍腹鷴平時棲息在海拔300公尺的山丘至中山海拔高度2300公尺以下闊葉樹林內，目前已經被列為近危物種，同時也是臺灣特有種、第二級珍貴稀有保育類。
由於藍腹鷴在市區遭路殺的情況極度罕見，因此柳丁哥哥也立即聯繫研究生態的好友求助，並將牠送往南投生物中心做研究，還回報死亡位置以便後續記錄，直呼：「這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是我人生中，最難忘的經驗。」
柳丁哥哥同時也呼籲，如果下次大家遇上保育類野生動物被路殺，不曉得要如何處理時，也可以致電到南投特生中心（電話：049-2761331）請求協助。
資料來源：農業知識入口網
