▲泰國王后素提達代表地主國出戰帆船比賽，消息一出立刻引發國際體壇關注。（圖／翻攝自臉書）

▲泰王曾與王后素提達一起坐地鐵感受平民生活。（圖／泰國皇室事務處）

泰國王后素提達（Queen Suthida）日前與泰王瓦集拉隆功一同現身第33屆東南亞運動會，意外成為全場焦點，也再度引發外界對她個人經歷與背景的高度關注。在本屆賽會中，泰國王后以舵手身分，代表泰國參與帆船SSL47級別賽事。她自去年11月起便隨國家隊在春武里府芭達雅進行密集訓練，並完成專業的電子航海與競賽課程，展現出對競技帆船的高度投入與專業準備。事實上，帆船只是她眾多運動領域之一。近年來，素提達王后不僅參與國際帆船賽事，也積極投入冰上曲棍球與長跑運動，曾被國際冰球總會任命為女性冰球全球大使，並親自披上國家隊戰袍出賽，突破外界對王室成員角色的既定想像。素提達於2019年獲冊立為王后，她同時是泰王第四任妻子。兩人婚訊在王室加冕前夕正式對外公布，當時震撼泰國社會，也讓她正式從長年低調的幕後角色，走上王室的舞台中央。回顧其人生軌跡，素提達並非出身顯赫王族，而是一路從民航機組員起步，轉入王室近衛與軍職體系，逐步晉升至高階將領。她在軍事與安全體系中的歷練，被視為理解泰國王室運作與權力結構的重要關鍵。如今，素提達王后頻繁現身國際體育與公共場合，其形象已不僅止於傳統王室配偶，更被外界解讀為泰國王室試圖塑造的新型公共角色，一個兼具專業能力、紀律背景與國家代表性的現代王后象徵。