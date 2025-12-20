我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬抗癌成功後，曝光一系列長髮沙龍照，告知全世界自己已經重獲新生。（圖／IG@____kimwoobin）

▲金宇彬抗癌期間，申敏兒（如圖）始終愛相隨，讓所有人見證了兩人愛情的堅定。（圖／申敏兒IG@illusomina）

韓國男星金宇彬將於今（20）日和他交往十年的女朋友申敏兒舉辦婚禮，以模特兒身分進入演藝圈的他，在成為模特兒之前可是做了許多努力。出道前身材是紙片人，為了上鏡好看特別增重15公斤、跳芭蕾舞練體態，最後因為太帥奪走了申敏兒的心，兩人因此愛情長跑十年，度過許多人生難關，步入婚姻禮堂。身高188公分的金宇彬雖然有著成為模特兒的先天優勢，不過因為身材太纖細上鏡不好看，出道時特別增重15公斤，甚至報名了芭蕾舞班訓練體態。高中、大學期間金宇彬開始兼職當網拍模特兒，直至2008年他首次踏上首爾時裝週，靠著高挑身材以及銳利的台風，使他瞬間成為了時尚界寵兒，知名設計師都搶著跟他合作。2011年，金宇彬轉型成為演員，透過《白色聖誕節》、《丘比特工廠》在戲劇圈出道；2013年他擔任配角出演《繼承者們》，在劇中他飾演富二代崔永道，因為電視劇大火，金宇彬這個名字也被全世界給認識，他也因此成為了偶像劇御用男星，事業走向巔峰，沒想到此時，他的人生卻迎來了重大衝擊。金宇彬的經紀公司2017年時對外聲明，表示他罹患了鼻咽癌，當時他被告知「最短僅剩6個月的壽命」，為了好好接受藥物及放射治療，他推遲了所有工作行程，暫時離開演藝圈，在2019年才再次回到大家面前，為了紀念人生重新開始，他拍攝了自己留著長髮的照片，象徵自己走過低谷，不為生命所低頭。幸運的是，金宇彬兩年的抗癌之路並不是獨自走過，而是由他的家人、好友以及愛人申敏兒陪伴前行。金宇彬和申敏兒因為拍廣告結緣，2015年時兩人被報導熱戀後大方認愛，不過這段差5歲的姐弟戀其實一開始是不被看好的，甚至多次傳出兩人早已分手消息。不過金宇彬罹癌集中治療時，申敏兒始終愛相隨，工作閒暇時多次陪伴金宇彬到醫院接受治療，不離不棄的愛也讓這份姐弟戀從不被看好，到周遭所有人見證了他們的堅定，紛紛敲碗「快點結婚！」從2015年到2025年，金宇彬、申敏兒不論做什麼事都在對方身邊，這段長達10年的堅定愛情也在日前迎來喜訊，那就是兩人終於宣布結婚了！他們將於今天舉行非公開婚禮，現場只邀請家人與親戚、親近的好友，以簡單的方式攜手進入人生下一個階段。