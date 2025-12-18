我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃（左起）、金賢姈、阿翔及楊繡惠到了南投埔里出外景。（圖／民視提供）

籃籃潑水楊繡惠慘了！尷尬場面曝光

▲籃籃（左）潑水到楊繡惠（中）身上，楊繡惠看著濕透的自己，傻眼到無語⋯⋯。（圖／民視提供）

▲阿翔（如圖）被眼線筆與口紅畫臉，場面笑翻眾人。（圖／民視提供）

阿翔、籃籃、楊繡惠主持《綜藝新時代》，日前與來賓金賢姈到南投埔里出外景，該地水質優良、原料豐富，還有著「趨吉避凶」之用，眾人來到水源處，籃籃直呼阿翔要改運，說完便舀水潑向他，沒想到下秒水卻全灑在楊繡惠身上，籃籃哭笑不得：「我真的是要潑阿翔，不知道為什麼會潑到繡惠姐！」阿翔笑回：「會不會是繡惠姐平常遇到不順遂的事更多呀？」楊繡惠傻眼無語，錄影場面尷尬到有趣。到了埔里「好水」所在，籃籃突然關心阿翔最近是否諸事不順，阿翔自嘲家裡冷氣壞掉、天花板被挖洞，像極了工廠，籃籃立刻接話：「那你要改運！」說完便舀水潑向阿翔，說時遲那時快，楊繡惠竟一身濕透。原來，籃籃一個手滑，水全灑在楊繡惠身上，瞬間引爆全場笑聲，籃籃急著解釋：「我真的是要潑阿翔，不知道為什麼會潑到繡惠姐！」阿翔趕緊開完笑緩頰，楊繡惠看著濕透的自己，傻眼到無語⋯⋯。回到節目開場，阿翔、籃籃、楊繡惠與金賢姈到了當地，體驗全台僅剩3間的手工造紙廠，從樹皮原料開始，經過蒸煮、打漿、抄紙、壓榨到乾燥，一張手工紙才得以完成。而造紙最重要的，正是埔里好水，籃籃難掩興奮喊：「埔里的愛蘭甘泉可是擁有天下第一水之稱喔！」一杯礦泉水、一杯愛蘭甘泉水現場對比，大家驚呼口感真的不同！驅走霉運後，下一站來到全台唯一開出過「四種彩券頭獎」的彩券行，老闆陳冠雄分享，曾有位頭獎得主像極阿翔，籃籃突發奇想，拿出眼線筆與口紅，直接在阿翔臉上加工，被畫成得主的模樣，場面爆笑。