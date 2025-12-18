我是廣告 請繼續往下閱讀

熱愛出國的人或許會關注免簽消息，而有些國籍的護照出國特別方便。最新公布的亨利護照指數（Henley Passport Index）顯示，全球護照實力版圖再度出現變化，美國護照排名小幅回升，但整體影響力仍未回到過往高峰，而馬來西亞則成功擠回全球前十，引發關注。根據最新排名，美國護照上升一名，來到第11位，可免簽或落地簽進入全球227個目的地中的180個。不過，這項成績仍略遜於馬來西亞護照，後者在12月發佈的名單中名列前十，展現更強的國際通行力。馬來西亞護照持有人目前可免簽或落地簽前往181個國家與地區。該國在10月發佈的榜單中與美國並列第12名，但在最新一次調整中一口氣上升兩個名次，這也是馬來西亞睽違七年後，再次重返全球前十強。相較之下，美國護照的未來長期趨勢仍不樂觀。美國曾在2014年高居全球第一，但此後排名逐步下滑。分析指出，關鍵原因在於美國對外國旅客的簽證政策趨於嚴格，導致「互惠免簽」不足，影響整體評分。亨利護照指數由倫敦的 Henley & Partners 編制，數據來自國際航空運輸協會（IATA），涵蓋227個國家與地區，並依199本護照可免簽入境的數量進行排名。該指數全年不定期更新，被視為衡量全球流動自由度的重要指標。在全球整體排名方面，新加坡依然穩坐「最強護照」寶座，可免簽前往193個目的地，其後依序為日本與韓國；而排名墊底的則是巴基斯坦、葉門、伊拉克、敘利亞與阿富汗，凸顯全球護照實力差距，仍深刻反映各國外交、政策與國際信任度的現實落差。