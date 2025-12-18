我是廣告 請繼續往下閱讀

▲於A、B、C、D四張神明牌中選出一張來決定2026年的開運片單。（圖／Disney+提供）

卡牌A：月老星君，相信自己是「養成系」明日之星

▲《韓國製造》中玄彬默默累積人脈與資源，找準時機反將一軍。（圖／Disney+提供）

卡牌B：關聖帝君，「選擇性耳聾」是你的職場生存之道

▲《暴風圈》中全智賢用行動證明行動證明辨別真假比討好所有人重要。（圖／Disney+提供）

卡牌C：中壇元帥（三太子），「拒絕內耗」才能把握機會

▲《宇宙MARRY ME?》講述崔宇植（左）、庭沼珉先婚後愛的爆笑故事。（圖／Disney+提供）

卡牌D：千手千眼觀世音菩薩，「直覺系」天選之人

▲《金牌得主》講述花式滑冰的精彩故事。（圖／Disney+提供）

年底許願了嗎？2026年想升職、轉職、還是擺脫職場小人？Disney+用最療癒又接地氣的方式，陪你邊追劇邊迎接新年職場挑戰！本次攜手人氣通靈頻道《仙姑行不行》，以神佛卡牌為靈感，為不同職場困擾量身打造專屬片單。只要在心中默想一個2026年希望克服的職場挑戰、或想完成的事業目標，並從四張牌中選一張最有感覺的圖片，《韓國製造》中玄彬的「贏不厭詐」、《暴風圈》中全智賢展現的「亂世識人智慧」、還有《操控遊戲》池昌旭堅持正義的熱血，你要的「職場前輩」都在這！讓你從劇中角色的故事中汲取智慧，為新的一年儲備滿滿職場戰鬥力。2026或許不是你爆發年，卻是養成實力的一年。選擇這張牌的你在人際、合作中可能遇到瓶頸，月老星君提醒：事業方面先「不要急」，未來五年將是事業發展的關鍵期，累積實力、長線布局，成果一定會慢慢浮現。在這部由「叔系男神」玄彬、鄭雨盛領銜主演的犯罪驚悚劇中，玄彬身為中央情報部的課長，卻深知要站上最高位才能保護自己與家人，他前期隱忍上司的打壓與不信任，明知有人要陷害自己仍將計就計，默默累積人脈與資源，找準時機反將一軍。橫掃4.5億票房的超熱血動畫電影相信大家都不陌生！本次將鏡頭對準身高168公分的控球後衛宮城良田，背負著與過世兄長相同的夢想「籃球」努力前行，他沒有先天優勢、沒有主角光環，卻拚盡全力努力，終於在關鍵的山王工業決戰迎來屬於自己的舞台。選擇這張牌的人，多半最近心容易被他人的言語、猜測與情緒影響，因此關聖帝君提醒你「心要清明，別被雜音帶走」，懂得明辨是非、專注事實，只聽取忠言，忽略無意義的批評，才能穩健前行。學習如何在亂世中識人也是重要的職場生存之道，諜報韓劇《暴風圈》中主角全智賢身處政治暴風圈中心，她只信任該信任的人、做該做的事，面對他人質疑總是冷靜應對，從不過度解釋、只用行動證明「辨別真假比討好所有人重要」。改編自真實事件的韓國新聞劇，金憓秀、鄭星一做為新聞節目「Trigger」團隊成員，他們不惜深入邪教陣營、即使被槍抵著腦袋也毫不退縮，面對「只是做個節目，有必要這樣嗎?」的輿論，仍明辨是非、揭發弊案。2026最大的敵人是自己的拖延症，抽到這張牌的人，可能面臨難做決定、或太執著於自己的想法的狀態。若經常過度猶豫，擔心得罪人或做錯事，反而會讓小問題變大、錯失好機會。由朴恩斌、薛景求飾演相愛相殺的天才師徒，朴恩斌從醫學院學生時期總是毫不猶豫的爭取機會、到長大後面對挑釁自己的人原地發瘋，比起解決問題，她直接手起刀落解決「有問題的人」，理解職場上拒絕內耗、當機立斷的形象比起優柔寡斷更能生存。講述崔宇植、庭沼珉「先婚後愛」的爆笑故事，庭沼珉在劇中和男友準備步入婚姻，卻意外發現未婚夫的婚外情，比起默默流淚，庭沼珉果斷解除婚約、在咖啡廳痛批渣男，更在工作上面對他人刻意刁難時直接回擊，即時止損、勇於表達的性格，將會成為職場新典範。其實你早就知道該怎麼做，只是不相信自己！2學會傾聽內在聲音、相信自己的直覺與本心，保持正念並付諸行動，便會得到貴人相助。劇中池昌旭被誣陷入獄，更因莫須有的「強姦罪」遭獄友欺凌，即便如此他依然對伸張正義、奪回他的人生有堅定執念，他的正直不只讓前獄友願意全力支持他的復仇之路，更讓他一步步靠近這場陰謀背後的黑暗權力中心。在「5歲不起步就太晚了」的花滑世界裡，平時笨拙的11歲女孩結束祈卻堅信自己能在滑冰領域闖出一片天，她的執著與努力，讓前選手明浦路司深受感動，決定成為她的教練，全力替小祈完成夢想。