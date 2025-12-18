我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國警方近日推出旅遊安全宣導影片，提醒中國遊客在泰國旅遊時，除了警惕一般犯罪，也要特別小心「同鄉詐騙」。影片中指出，「中國人很聰明，泰國人騙不了中國人，真正需要防範的是潛伏在泰國的中國籍犯罪團伙。」此言一出，迅速在社交媒體引發熱議，短短一天便吸引數十萬人觀看。專家指出，這段宣導影片雖然語氣直白，但反映了東南亞旅遊市場中日益嚴重的跨國「灰色產業」問題。泰國旅遊熱點的電信詐騙、地下博彩及人口販運案件中，多數主謀和操作者為中國籍犯罪集團，利用語言與文化親近感鎖定中國遊客。犯罪學專家分析，這種現象符合「同質性被害（Homogamy）」理論，即受害者與施害者背景相似，會降低心理戒備。泰國警方提到的「泰國人騙不了中國人」正是這一現象的寫照：本地犯罪多為低技術騙局，而高額詐騙案件往往由熟悉中文、熟悉中國文化的犯罪團伙操作。前泰國國會議員指出，這些跨國犯罪集團組織性極高，建立封閉的運作系統，從零元團旅遊、地下賭場到電信詐騙園區，外國人甚至泰國本地人都難以滲透。該模式專門鎖定持有中國支付工具或加密貨幣的遊客，資金轉移迅速且難以追查。實際案例顯示，許多中國遊客或求職者在網路上看到高薪工作或影視試鏡信息後，落地泰國便被誘騙至緬甸或園區參與詐騙活動。警方強調，這類案件多數為中國犯罪集團策劃，泰國警方雖提供救援，但每年仍有數萬人受到影響。專家建議，中國遊客應保持理性防範，核實招聘與旅遊邀約，避免過度信任熟悉面孔的陌生人。同時，注意周邊環境、使用官方渠道預訂行程，才能在旅遊中兼顧安全與享受。這起事件也引發部分網民不滿，認為官方言論「傷害國人形象」，在網路上引起小粉紅熱議。