我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日爆發槍擊案，槍手持槍對海灘瘋狂掃射，目前已造成16人死亡與40人受傷，當局定調為針對猶太社群的恐怖攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

菲律賓政府17日針對澳洲雪梨邦代海灘發生的大規模槍擊事件作出澄清，強調目前並無任何證據顯示涉案槍手曾在菲律賓接受恐怖組織相關訓練，並嚴正否認菲律賓被外界描繪為極端組織的培訓據點。綜合外國媒體報導，菲律賓總統府發言人卡斯楚在記者會中轉述總統小馬可仕的立場，指出將菲律賓貼上「伊斯蘭國訓練溫床」的標籤並不符合事實，這類籠統且未經查證的說法，恐對國家形象與國際安全合作造成誤導。卡斯楚同時引述國家安全會議的說明表示，至今未收到任何經確認的情報或調查報告，能證實邦代海灘事件嫌犯曾在菲律賓參與恐怖訓練或與極端組織建立實質聯繫。菲律賓移民局資料顯示，槍手阿克拉姆及其兒子曾於11月1日入境菲律賓，前往南部納卯市，並在當地停留約一個月。由於該地位於民答那峨島，過去曾出現伊斯蘭武裝活動，澳洲方面正就兩人此行是否接觸極端分子進行調查。菲律賓軍方則對相關疑慮作出回應，軍方發言人表示，自2017年馬拉韋市圍城事件結束後，民答那峨島的激進武裝勢力已遭到大幅削弱，近年並未偵測到具規模的恐怖訓練或重大行動。他也指出，短短數十天的停留時間，並不足以完成任何具體的恐怖作戰訓練。菲律賓官方最後強調，政府持續與國際夥伴共享情報、打擊跨國恐怖主義，但也呼籲各國在案件尚未定調前避免過度臆測，讓調查回歸專業與事實，才有助於維護區域安全與國際互信。