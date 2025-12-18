我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇雖然看似無堅不摧的「宇宙戰艦」，但為了避免像鐵達尼號一樣因忽視漏洞而沉沒，球團正積極尋找補強機會。根據最新消息，剛在世界大賽敗給道奇的多倫多藍鳥球星比薛特（Bo Bichette），為了尋求生涯首枚冠軍戒，已向潛在買家釋出願意轉守二壘的訊息，這個決定立刻吸引了道奇與紐約洋基兩大豪門的高度關注。大聯盟資深記者費恩桑（Mark Feinsand）指出：「這位兩屆全明星球員已讓追求者知道，他準備好、願意、也有能力移防二壘。」這對道奇來說無疑是天大的好消息，道奇隊在邁向2026年賽季挑戰「三連霸」的路上，二壘防區仍充滿不確定性。道奇二壘主力艾德曼（Tommy Edman）剛動完手術歸期未定，韓籍好手金慧成的角色定位尚未明朗，而老將羅哈斯（Miguel Rojas）雖有領導力但年事已高，難以負擔每日先發的重任。數據顯示，比薛特轉守二壘或許是正確的選擇。他在游擊防區的守備範圍僅排在聯盟倒數，臂力也僅排在第36百分位。若移防至守備要求相對較低的二壘，不僅能藏拙，還能讓道奇的冠軍內野陣容更加穩固。撇開守備不談，比薛特的棒子絕對是頂級貨色。他在2025年賽季繳出打擊率0.311、181支安打與44支二壘安打的優異成績，其中二壘安打數高居聯盟第二。儘管季末一度遭遇膝傷困擾，但他火速在世界大賽復出，並繳出打擊率0.348的高檔表現，證明了自己的耐戰力與大賽屬性。目前市場預估，比薛特有望簽下一紙約7年、總值2億美元（約新台幣63億元）的大合約。對於道奇而言，這筆投資能一勞永逸解決二壘問題。不過，道奇並非唯一的追求者。同為豪門的紐約洋基也對比薛特虎視眈眈。洋基在2025年賽季輪流使用齊姆森（Jazz Chisholm Jr.）與卡巴耶羅（Jose Caballero）鎮守二壘，但效果不彰，內野整體的攻擊指數（OPS）僅排在美聯中段班。相較於洋基現有陣容的不穩定，比薛特生涯平均打擊率0.299、上壘率0.340，且有三個賽季貢獻超過4.0的勝利貢獻值（WAR），這種穩定的輸出正是洋基極度渴望的戰力。