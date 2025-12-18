台灣電動機車龍頭 Gogoro 近10年來在台灣建置了2千6百多座換電站，投入超過140萬顆電池給車主們使用。不過，仍有許多車主曾遇過「換到沒滿電的電池」。對此，Gogoro官方也公布了用戶換電數據，發現尖峰時段就是在每天的17:00-18:00之間，由於換電需求大，就很容易跳出還沒充飽電的電池。
Gogoro換電池電量卻沒滿！車主親曝真實經歷
Gogoro目前在台灣換電路網相當廣闊，市區都能輕鬆找到換電站，不過，就有民眾近期在論壇PTT上發文：「最近騎公司的gogoro工作，每次換的電量都是滿格的，今天下班前去換電池，結果這次換的只有大概一半左右的電量，是電池交換站同一時間太多人換電池的關係，所以才會沒有滿格嗎？」
貼文曝光後，也立刻引來前輩車主回應，「對，代表那個換電站短時間太多人去換，電池來不及充飽，只能跳相對電量比較多的給你」、「可以挑離峰時間或是綠點換電站」、「如果整個站都電量缺乏其實會顯示，你下次可以注意一下」、「就是這樣所以才推離峰換電優惠」。
根據Gogoro今（18）日公布的「2025 年生態系數據」，官方首度公布全台車主換電行為，發現不分平、假日，全台車主的換電時間大多集中在傍晚 17:00-18:00 之間，於下班或外出途中進行換電，形成明顯的「夕陽換電高峰」。
其中，台北市、新北市、新竹縣、新竹市的平日換電尖峰時段則最晚，落在 18:00，顯示大都會區與科技產業聚落的下班後生活更晚展開。
此外，深夜時段也有一個換電高峰，就是24:00-1:00 ，不論是夜貓族、夜班收工、聚會散場，或是吃完宵夜準備回家，深夜順手換電已經成為不少車主的重要行程。
Gogoro推離峰騎到飽！盼分散車主換電時段
事實上，早在今年第二季開始，Gogoro 就推出「離峰時段騎到飽」資費方案，提供車主划算的每月最低488 元資費，唯一要求就是要請車主在離峰換電時段，完整方案如下：
🟡Gogoro離峰騎到飽資費
◾單顆電池方案每月 488 元
◾雙顆電池方案每月 888 元
◾離峰時段：00:00-06:00、10:00-16:00、22:00-24:00免費換電
◾非離峰時段：2.3元 / Ah
◾資費期限：需綁約 24 個月
台灣最忙的換電站在這邊！雙北上班族一定看過
此外，Gogoro也公布，2025 全台最繁忙換電站就是坐落於辦公大樓聚集地的台北市松山區的「第一銀行延吉站」，全年換電人次突破 11 萬，平均每日幫助近 400 位車主補電。
第二名則是市民大道上光華商場旁的「光華數位新天地站」，達成 10.7 萬年度換電次數，第三名文山區的「福華加油站」，累積 10.4 萬的年度換電次數。
資料來源：Gogoro
